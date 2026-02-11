MENÜ
Coyotes
Gewinne eine DVD von "Coyotes"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Heimkinostart von "Coyotes" am 13. Februar 2026 verlosen wir drei DVDs

Eine Familie wird in ihrem Haus in den Hollywood Hills von einem Waldbrand bedroht und von wilden Kojoten eingekreist. Sie kämpft um ihr Überleben, während die Zeit gnadenlos abläuft. Zum Heimkinostart von "Coyotes" am 13. Februar 2026 verlosen wir drei DVDs. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:

Ein Feuer frisst sich durch die Hollywood Hills. Im Haus bleibt keine Zeit mehr. Draußen heult ein Rudel Kojoten. Sie kommen näher. Die Türen halten nicht ewig. Die Flammen auch nicht. Eine Familie sitzt in der Falle. Und jeder Ausweg führt ins nächste Inferno. "Coyotes" ist ein Horrorfilm mit Komödie- und Thriller-Elementen aus den USA. Eine Familie ist in ihrem Haus in den Hollywood Hills eingeschlossen. Ein heftiges Feuer rückt immer näher. Gleichzeitig umzingelt ein Rudel wilder Kojoten das Gebäude. Die Lage kippt von Minute zu Minute. Die Familie muss Entscheidungen treffen, die alles verändern. Regie führt Colin Minihan. 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Coyotes" am 13. Februar 2026 verlosen wir drei DVDs

Jetzt mitspielen!

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 23. Februar 2026

Teilnahmebedingungen

