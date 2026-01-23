MENÜ
  • Gewinne eine DVD von "Springsteen: Deliver me from Nowhere"

Gewinnspiele
Gewinne eine DVD von "Springsteen: Deliver me from Nowhere"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Heimkinostart von "Springsteen: Deliver me from Nowhere" verlosen wir eine DVD

"SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE" erzählt die Geschichte hinter dem Album "Nebraska" aus dem Jahr 1982. Ein junger Bruce Springsteen steht kurz vor dem Durchbruch. Doch in ihm tobt ein Kampf. Er zieht sich zurück. Er nimmt im Schlafzimmer auf. Nur Stimme. Nur Gitarre. Nur Wahrheit. Aus leisen Tönen wird ein Vermächtnis. Und aus Zweifel wird Musik. Wir verlosen eine DVD. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen. 

Über den Film:

Jeremy Allen White spielt die Hauptrolle in diesem intimen Film über die Entstehung von Bruce Springsteens Akustikalbum "Nebraska". An der Schwelle zum weltweiten Durchbruch kämpft der junge Musiker darum, den Druck des Erfolgs mit den Geistern seiner Vergangenheit in Einklang zu bringen. "Nebraska" markierte einen Wendepunkt im Leben des Bosses und gilt als eines seiner kraftvollsten Werke.

 

Gewinnspiel

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 07. Februar 2026

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Mehr Artikel