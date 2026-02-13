MENÜ
Zweigstelle Bild: Weltkino Filmverleih
Zweigstelle
Zweigstelle Bild: Weltkino Filmverleih
Gewinnspiele
Gewinne eine DVD von "Zweigstelle"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart von "Zweigstelle" am 27. Februar 2026 verlosen wir drei DVDs

"Zweigstelle" ist eine deutsche Komödie über vier Freunde, die nach einem tödlichen Unfall in einer bayerischen Jenseits-Behörde landen. Dort müssen sie sich einer absurden Prüfung stellen, weil sie zu Lebzeiten an nichts geglaubt haben. Zum Heimkinostart am 27. Februar 2026 verlosen wir drei DVDs. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:

Vier Freunde fahren in die Alpen. Ein Moment reicht. Ein Unfall beendet alles. Dann wacht Resi in einer bayerischen Jenseits-Behörde auf. Die Akten sind offen. Die Stimmen sind streng. Elysium ist möglich. Fegefeuer auch. Wiedergeburt ebenfalls. Doch die Gruppe hat an nichts geglaubt. Nicht an Regeln. Nicht an Himmel. Nicht an Hölle. Jetzt entscheidet Bürokratie über das Unendliche. Und plötzlich zählt jede Ausrede. Jede Erinnerung. Jede Wahrheit. 
Resi und drei Freunde geraten auf dem Weg in die Alpen in einen tödlichen Unfall. Danach finden sie sich in einer bayerischen Behörde für das Jenseits wieder. Dort wird ihr Leben bilanziert und ihr weiteres Schicksal verhandelt. Elysium, Fegefeuer oder Wiedergeburt stehen im Raum. Doch es gibt ein Problem. Die Clique hat keine Überzeugung und keinen Glauben. Damit passen sie in keine Schublade. Die Beamten suchen eine Lösung und die Freunde kämpfen gegen Regeln und Aktenlogik. Dabei prallen Humor und Existenzfragen hart aufeinander. 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Zweigstelle" am 27. Februar 2026 verlosen wir drei DVDs

Jetzt mitspielen!

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 28. Februar 2026

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
