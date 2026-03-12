MENÜ
  • Gewinne eine DVD zu "Pumuckl und das große Missverständnis"

Gewinne eine DVD zu "Pumuckl und das große Missverständnis"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Heimkinostart von "Pumuckl und das große Missverständnis" verlosen wir drei DVDs

Pumuckl und Eder erleben einen turbulenten Sommer voller Trubel und Streit. Ein großes Missverständnis bringt ihre Freundschaft in Gefahr. Zum Heimkinostart am 20. März 2026 von "Pumuckl das große Missverständnis" verlosen wir drei DVDs. Einfach unsere Quizfragen lösen und gewinnen! 

Über den Film:

Bei Pumuckl und Eder ist in diesem Sommer ständig etwas los. Eine Schildkröte sorgt für Aufregung. Ein Ausflug aufs Land bringt neue Turbulenzen. Dann steht auch noch der Geburtstag von Nachbar Burke an. Der Alltag wird hektisch. Eder und Pumuckl reden zu wenig miteinander. Daraus entsteht ein großes Missverständnis. Die vertraute Welt der beiden droht zu zerbrechen. Am Ende müssen beide zeigen, was Freundschaft wirklich bedeutet. Genre: Familienfilm und Komödie. Regie: Marcus H. Rosenmüller. Drehbuch: Matthias Pacht und Korbinian Dufter. Florian Brückner spielt Florian Eder. Maximilian Schafroth spielt und spricht Pumuckl. Die Stimme wird per KI an die bekannte Stimme von Hans Clarin angelehnt.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Pumuckl und das große Missverständnis" am 20. März 2026 verlosen wir drei DVDs

Jetzt mitspielen!

 

Das Gewinnspiel läuft bis zum 21. März 2026

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
