Gewinne eine DVD zu "V/H/S/85 - Visionärer Horror-Wahnsinn"

Zum Heimkinostart von "V/H/S/85 - Visionärer Horror-Wahnsinn" am 25. März 2026 verlosen wir zwei DVDs

Neon flackert. Die Röhre rauscht. Die Kassette läuft. Fünf Found-Footage-Horrorgeschichten reißen die Tür zu den Albträumen der 80er Jahre auf. Zum Heimkinostart von "V/H/S/85 - Visionärer Horror-Wahnsinn" am 27.März 2026 verlosen wir zwei DVDs. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

V/H/S/85 erzählt fünf Geschichten im Found-Footage-Stil. Jede Story wirkt wie ein wiederentdecktes Band aus den 80ern. Ein Forschungsteam wird ein formwandelndes Alien kontrollieren. Der Plan scheitert brutal. Ein Wasserski-Trip startete harmlos. Dann beginnt die Jagd. Ein Fernsehteam filmte in Mexiko-Stadt. Ein Erdbeben reißt den Boden auf. Die Crew gerät in den Untergrund. Dort erwachte etwas Böses. Eine Performance-Show nutzt Virtual Reality. Das Erlebnis wird tödlich. Ein Detective jagt einen Serienkiller. Die Morde tauchen vorher auf Video auf. Der Film ist Horror und Anthologie. Er setzt auf Gore, Schockmomente und Ideen ohne Sicherheitsnetz. Regie führen David Bruckner , Gigi Saul Guerrero , Mike P. Nelson , Natasha Kermani und Scott Derrickson . Mit dabei sind Dashiell Derrickson , Freddy Rodríguez und Kelli Garner.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "V/H/S/85 - Visionärer Horror-Wahnsinn" am 25. März 2026 verlosen wir zwei DVDs

Jetzt mitspielen!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 28. März 2026