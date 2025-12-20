Gewinne eine von drei DVDs für "Das Kanu des Manitu"

Zum Heimkinostart am 02. Januar von "Das Kanu des Manitu" verlosen wir drei DVDs

Mit "Das Kanu des Manitu" erscheint die spektakuläre Fortsetzung des erfolgreichsten deutschen Filmes aller Zeiten, Der Schuh des Manitu, am 02. Januar 2026 im Heimkino. Die charmante und witzige Western-Komödie von Erfolgsregisseur Michael Bully Herbig ist mit sensationellen 5 Mio. Kinozuschauern der erfolgreichste Film des Jahres 2025! Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen!



Zum Inhalt:

Abahachi, der Häuptling der Apachen (Michael Bully Herbig), und sein weißer Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) kämpfen unermüdlich für Frieden und Gerechtigkeit - doch eine neue, aufstrebende Bande macht ihnen das Leben besonders schwer! Sie locken Abahachi und Ranger in eine Falle, um an das sagenumwobene "Kanu des Manitu" zu gelangen. Erst in letzter Sekunde können sie von ihrem treuen Weggefährten, dem liebenswerten Griechen Dimitri (Rick Kavanian), und seiner neuen Fachkraft Mary (Jasmin Schwiers) gerettet werden. Doch wie sich herausstellt, war das alles Teil eines großen Plans und auch erst der Anfang. Mit vereinten Kräften (und allerlei Meinungsverschiedenheiten und Missverständnissen) stürzen sich die Helden in ihr größtes Abenteuer - und finden überraschende Antworten auf die allerwichtigsten Fragen des Lebens!

Gewinnspiel

Gewinnspiel läuft bis zum 31. Dezember 2025.

