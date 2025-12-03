Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Weihnachten mit Disney+
Weihnachten mit Disney+ Bild: Disney+
Weihnachten mit Disney+
Weihnachten mit Disney+ Bild: Disney+
Gewinnspiele
Gewinne einen exklusiven Disney+ Schlitten
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Vorweihnachtszeit verlosen wir einen exklusiven Disney+ Schlitten

Erleben Sie die Magie der Weihnachtszeit mit Disney+! Von herzerwärmenden Klassikern wie Kevin - Allein zu Haus und Tatsächlich… Liebe über animierte Highlights wie Die Eiskönigin bis hin zu exklusiven Specials wie A Very Jonas Christmas Movie - hier finden Sie alles für gemütliche Festtage. Ob romantisch, lustig oder spannend: Disney+ bietet die perfekte Auswahl für die ganze Familie. Passend dazu verlosen wir einen exklusiven Disney+ Schlitten. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Zum Programm:

Festliche Unterhaltung auf Disney+: Die schönsten Weihnachtsfilme und Specials für die ganze Familie.
Die Weihnachtszeit ist die perfekte Gelegenheit, um gemeinsam unvergessliche Geschichten zu erleben - und Disney+ hat das passende Programm! Von zeitlosen Klassikern wie Kevin - Allein zu Haus und Stirb langsam über romantische Komödien wie Liebe braucht keine Ferien bis hin zu modernen Highlights wie Die Eiskönigin und Der Nussknacker und die vier Reiche bietet Disney+ eine vielfältige Auswahl für jeden Geschmack.
Besondere Highlights sind die exklusiven Originals: A Very Jonas Christmas Movie bringt die Jonas Brothers in einem turbulenten Festtagsabenteuer auf die Bildschirme, während das neue animierte Special Elfen helfen: Das Schneeball-Protokoll die beliebte Reihe um die Weihnachts-Elfen fortsetzt. Für alle, die es märchenhaft mögen, warten Filme wie Noelle und Die gute Fee sowie zauberhafte Geschichten aus dem Disney-Universum, darunter Die Schöne und das Biest - Weihnachtszauber und Mickys fröhliche Weihnachten.
Ob große Gefühle, spannende Abenteuer oder humorvolle Familiengeschichten - Disney+ macht die Feiertage zu einem besonderen Erlebnis. Jetzt einschalten und die Magie von Weihnachten entdecken!

 

 

 

Gewinnspiel

Zur Vorweihnachtszeit verlosen wir einen Disney+ Schlitten. 

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 17. Dezember 2025

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Mehr Artikel