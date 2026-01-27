Gewinne einen Kulturbeutel zum Film "Sabbatical"

MENÜ
Zum Kinostart von "Sabbatical" verlosen wir zwei Kulturbeutel

Tara und Robert stecken fest. Um ein Haar hätten sie sich getrennt. Um ihre Beziehung zu retten, nehmen sie sich eine Auszeit mit ihrer Tochter in Griechenland. Aber als die Touristen weg sind und das Wetter rauer wird, kehren die Probleme mit aller Wucht zurück. Als unerwartet auch noch der kleine Bruder von Robert vor der Tür steht, spitzt sich die Lage zu. Zum Kinostart am 5. Februar 2026 von "Sabbatical" verlosen wir zwei Kulturtaschen. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:

"SABBATICAL ist ein Film, der sich mit der Urzelle der Paarbeziehung beschäftigt und der Frage, wieviel wir von unseren Eltern wiederholen, deren Beziehung wir doch immer so veraltet und konventionell fanden. Doch wie frei sind wir eigentlich selbst? Zerreißt es uns nicht zwischen gesellschaftlichen Zwängen auf der einen Seite und egoistischen Sehnsüchten auf der anderen? Ein Film, der sich mit der Frage auseinandersetzt, wie schwer es ist, als Paar über eine lange Zeit zu bestehen - heute, damals, immer." Judith Angerbauer - Buch und Regie

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Sabbatical" verlosen wir zwei Kulturtaschen

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 07. Februar 2026

Teilnahmebedingungen

Sabbatical
Sabbatical Bild: Entertainment Kombinat GmbH
Sabbatical
Sabbatical Bild: Entertainment Kombinat GmbH
