Anaconda
Anaconda Bild: © Sony Pictures Germany
Gewinnspiele
Gewinne Kinotickets für "Anaconda"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Kinostart am 25. Dezember 2025 von "Anaconda" verlosen wir 3x2 Kinotickets, 3 Notebooks, 3 Schlüsselanhänger und 3 Armbänder

Doug und Griff wollten nur ihren Lieblingsfilm neu drehen - jetzt dreht die Anaconda den Spieß um. Willkommen beim chaotischsten Filmset des Amazonas, wo der Regisseur nicht ‚Cut!‘, sondern ‚Renn um dein Leben!‘ ruft. Zum Kinostart von "Anaconda" am 25. Dezember 2025 verlosen wir 3x2 Kinotickets, drei Notebooks, drei Schlüsselanhänger und drei Armbänder. Einfach unsere Preisfragen lösen und gewinnen! 

 

Über den Film:

Doug (Jack Black) und Griff (Paul Rudd) sind seit ihrer Kindheit beste Freunde und träumen schon immer davon, ihren absoluten Lieblingsfilm neu zu drehen: den "Klassiker" Anaconda. Ihre Midlife-Crisis treibt sie dazu, ihren Traum endlich in die Tat umzusetzen. Sie reisen tief in den Amazonas, um mit den Dreharbeiten zu beginnen. Doch aus Spaß wird schnell Ernst, als plötzlich eine echte Riesenanaconda auftaucht - und das chaotisch-komische Filmset in eine tödliche Falle verwandelt. Der Film, für den sie sterben wollten? Könnte sie am Ende das Leben kosten...

ANACONDA wurde von Tom Gormican inszeniert, der gemeinsam mit Kevin Etten auch das Drehbuch verfasste. In den Hauptrollen spielen Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior und Selton Mello. Produziert wurde der Film von Brad Fuller, Andrew Form, Kevin Etten und Tom Gormican. Als Executive Producer zeichnet Samson Mücke verantwortlich

 

 

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 18. Dezember 2025

Teilnahmebedingungen

