Herz aus Eis
Gewinnspiele
Gewinne Kinotickets für "Herz aus Eis"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Kinostart am 18.Dezember 2025 verlosen wir 3x2 Kinotickets für "Herz aus Eis"

"Herz aus Eis" ist ein Film von 2025, der die Geschichte der 16-jährigen Jeanne erzählt, die aus einem Kinderheim ausreißt und in einem Filmstudio unterkommt, das gerade "Die Schneekönigin" dreht. Zum Kinostart am 18. Dezember 2025 verlosen wir 3x2 Kinotickets. Einfach das Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen!  

 

Über den Film:

Kälter als Eis, ihr Kuss trifft mitten ins Herz… Die 1970er Jahre: Getrieben von einer unbestimmten Sehnsucht stößt die 16-jährige Ausreißerin Jeanne in einem verlassen wirkenden Filmstudio auf eine andere Welt. Tagsüber wird hier "Die Schneekönigin" gedreht - und die rätselhafte Hauptdarstellerin Cristina zieht Jeanne sofort in ihren Bann. Zwischen Bewunderung, Verführung und subtiler Bedrohung entwickelt sich eine intensive Faszination zwischen Jeanne und Cristina, während die Grenzen zwischen Realität und Film, Traum und Leinwand zunehmend verschwimmen. Die wachsende Obsession treibt Jeanne immer tiefer in das Reich der Schneekönigin, das sich auf geheimnisvolle Weise über die Welt zu legen scheint.

Inspiriert von Hans Christian Andersens Märchen "Die Schneekönigin" erzählt die preisgekrönte französische Regisseurin Lucile Hadžihalilović ein poetisches Kinoerlebnis voller betörender Bilder und dunkler Anziehungskraft. Nach INNOCENCE (2004) besetzt Hadžihalilović erneut Frankreichs Superstar Marion Cotillard in einer vielschichtigen Doppelrolle. Die junge Clara Pacini brilliert in ihrer ersten großen Rolle, flankiert von August Diehl als Cristinas rätselhaftem Begleiter.

 

 

Gewinnspiel

Zum Kinostart am 18.Dezember 2025 von "Herz aus Eis" verlosen wir 3x2 Kinotickets

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 15. Dezember 2025

Teilnahmebedingungen

