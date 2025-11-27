Gewinne Kinotickets für "ZONE 3"

ZONE 3 ist ein packender Actionthriller von Cédric Jimenez. In den Hauptrollen brillieren Gilles Lellouche und Adèle Exarchopoulos als zwei Polizisten, die in eine fesselnde Mordermittlung hineingezogen werden. Ein Fall, der sich schon bald als ein gefährliches Geflecht in den höchsten Kreisen des Systems entpuppt. Zum Kinostart am 27. November verlosen wir 2x2 Kinotickets. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Der bildgewaltige, packende Sci-Fi-Actionfilm des gefeierten Regisseurs Cédric Jimenez ("November") belegte in Frankreich Platz 1 der Kinocharts und entwirft ein eindringliches, dystopisches Zukunftsbild.

Paris, in der nahen Zukunft. Die Stadt der Lichter ist Vergangenheit. Geblieben ist eine in drei Zonen geteilte Metropole, die ihre Bewohner in privilegierte und ausgegrenzte Menschen teilt. Im Zentrum dieser dystopischen Gesellschaft steht ALMA, eine allgegenwärtige Künstliche Intelligenz, mit deren Hilfe die Polizei Recht und Ordnung durchsetzt. Als ALMAs Schöpfer ermordet wird, sollen Salia, eine Elitepolizistin aus Zone 2 (Adèle Exarchopoulos), und Zem (Gilles Lellouche), ein desillusionierter Cop aus Zone 3, die Ermittlungen aufnehmen. Doch je tiefer sie in den Fall einsteigen, umso mehr dringen auch die dunklen Geheimnisse des Systems ans Licht und bringen die scheinbar perfekte Welt ins Wanken.

