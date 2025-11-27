Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
ZONE 3
ZONE 3 Bild: © studiocanal
ZONE 3
ZONE 3 Bild: © studiocanal
Gewinnspiele
Gewinne Kinotickets für "ZONE 3"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Kinostart am 27. November von "ZONE 3" verlosen wir 2x2 Kinotickets

ZONE 3 ist ein packender Actionthriller von Cédric Jimenez. In den Hauptrollen brillieren Gilles Lellouche und Adèle Exarchopoulos als zwei Polizisten, die in eine fesselnde Mordermittlung hineingezogen werden. Ein Fall, der sich schon bald als ein gefährliches Geflecht in den höchsten Kreisen des Systems entpuppt. Zum Kinostart am 27. November verlosen wir 2x2 Kinotickets. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen!

 

Über den Film:

Der bildgewaltige, packende Sci-Fi-Actionfilm des gefeierten Regisseurs Cédric Jimenez ("November") belegte in Frankreich Platz 1 der Kinocharts und entwirft ein eindringliches, dystopisches Zukunftsbild.

Paris, in der nahen Zukunft. Die Stadt der Lichter ist Vergangenheit. Geblieben ist eine in drei Zonen geteilte Metropole, die ihre Bewohner in privilegierte und ausgegrenzte Menschen teilt. Im Zentrum dieser dystopischen Gesellschaft steht ALMA, eine allgegenwärtige Künstliche Intelligenz, mit deren Hilfe die Polizei Recht und Ordnung durchsetzt. Als ALMAs Schöpfer ermordet wird, sollen Salia, eine Elitepolizistin aus Zone 2 (Adèle Exarchopoulos), und Zem (Gilles Lellouche), ein desillusionierter Cop aus Zone 3, die Ermittlungen aufnehmen. Doch je tiefer sie in den Fall einsteigen, umso mehr dringen auch die dunklen Geheimnisse des Systems ans Licht und bringen die scheinbar perfekte Welt ins Wanken. 

 

 

Gewinnspiel

Zum Kinostart am 27. November verlosen wir 2x2 Kinotickets für "ZONE 3". 

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 5. Dezember 2025

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:23 Uhr
4 min.
Sieben Ideen für Adventsmuffel in und um Dresden
Es müssen nicht immer volle Weihnachtsmärkte sein. (Symbolbild)
Ob Sternwarte, Strickkino oder alternativer Adventskalender: Wie Dresdnerinnen und Dresdner die Vorweihnachtszeit auch abseits von Striezelmarkt und Stollen verbringen können.
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
10:30 Uhr
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Warum Stürmer Sebastian Streu vor dem Wechsel sein Finnland-Netzwerk genutzt hat
Sebastian Streu (mit Tochter Emely) am Mittwoch beim Fototermin in der Geschäftsstelle der Eispiraten Crimmitschau.
Hinter dem 26-jährigen Eishockeyprofi und seiner Familie liegt eine aufregende Zeit. Der Neuzugang spricht über die Vertragsunterschrift an seinem Geburtstag, Umzugsstress für seine Tochter und das Sahnpark-Flair.
Holger Frenzel
25.11.2025
2 min.
DVD und Blu-ray für "The Strangers- Chapter 2"
The Strangers- Chapter 2
Zum Heimkinostart von "The Strangers- Chapter 2" am 5. Dezember 2025 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray
Agentur (Gewinnspiel)
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
20.11.2025
2 min.
Gewinnspiel für "WICKED: Teil 2"
WICKED: Teil 2
Zum Kinostart von "WICKED: Teil 2" am 19. November 2025 verlosen wir zwei Deluxe- Modepupen
Agentur (Gewinnspiel)
Mehr Artikel