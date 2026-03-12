MENÜ
Mein Freund Barry
Mein Freund Barry
Gewinnspiele
Gewinne vier Kinotickets für "Mein Freund Barry"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Kinostart am 19. März 2026 von "Mein Freund Barry" verlosen wir 3x4 Kinotickets

Der zwölfjährige Georg bleibt krank in einem Kloster am Großen Sankt Bernhard zurück und findet dort unerwartet Halt in einem Bernhardiner-Welpen. Als Intrigen und strenge Regeln ihre Freundschaft bedrohen, muss Georg um Barry und seine Zukunft kämpfen. Zum Kinostart am 19. März 2026 von "Mein Freund Barry" verlosen 3x4 Kinokarten. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:

"Mein Freund Barry" startet am 19. März im Kino. Der Film erzählt die Geschichte von Barry, dem berühmten Lawinenhund vom Großen Sankt Bernhard. Die Handlung ist von wahren Begebenheiten inspiriert. Georg und sein Bruder Alfons wollen über die Alpen nach Italien. Georg wird auf dem Weg schwer krank. Alfons lässt ihn in einem Kloster zurück. Georg fühlt sich dort fremd. Die Regeln sind hart. Der Klosterschüler Célestin macht ihm das Leben schwer. Georg lernt Resi kennen. Resi ist die Tochter eines Lawinenhundeführers. Sie zeigt ihm den jungen Bernhardiner Barry. Georg kümmerte sich heimlich um den schwachen Welpen. Barry wird kräftiger. Zwischen beiden entsteht eine enge Bindung. Dann wird Georg verraten. Der Prior stellt ihn zur Rede. Georg muss um seinen Platz im Kloster kämpfen. Er muss auch um Barry kämpfen. Zusatzinfos: Das Genre ist Familienfilm und Abenteuerdrama. In den Rollen spielen Paco von Wyss als Georg, Alma Büchenbacher als Resi und Ulrich Tukur als Prior. Schauplatz sind die verschneiten Alpen und das Kloster am Pass.

Gewinnspiel

Zum Kinostart am 19. März 2026 von "Mein Freund Barry" verlosen wir 3x4 Kinotickets 

Jetzt mitspielen!

 

Das Gewinnspiel läuft bis zum 20. März 2026

Teilnahmebedingungen

