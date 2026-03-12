Gewinne vier Kinotickets für "Mein Freund Barry"

Zum Kinostart am 19. März 2026 von "Mein Freund Barry" verlosen 3x4 Kinokarten.

Über den Film:

"Mein Freund Barry" startet am 19. März im Kino. Der Film erzählt die Geschichte von Barry, dem berühmten Lawinenhund vom Großen Sankt Bernhard. Die Handlung ist von wahren Begebenheiten inspiriert. Georg und sein Bruder Alfons wollen über die Alpen nach Italien. Georg wird auf dem Weg schwer krank. Alfons lässt ihn in einem Kloster zurück. Georg fühlt sich dort fremd. Die Regeln sind hart. Der Klosterschüler Célestin macht ihm das Leben schwer. Georg lernt Resi kennen. Resi ist die Tochter eines Lawinenhundeführers. Sie zeigt ihm den jungen Bernhardiner Barry. Georg kümmerte sich heimlich um den schwachen Welpen. Barry wird kräftiger. Zwischen beiden entsteht eine enge Bindung. Dann wird Georg verraten. Der Prior stellt ihn zur Rede. Georg muss um seinen Platz im Kloster kämpfen. Er muss auch um Barry kämpfen. Zusatzinfos: Das Genre ist Familienfilm und Abenteuerdrama. In den Rollen spielen Paco von Wyss als Georg, Alma Büchenbacher als Resi und Ulrich Tukur als Prior. Schauplatz sind die verschneiten Alpen und das Kloster am Pass.

