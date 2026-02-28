MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Freizeit
  • |

  • Gewinne zwei Freikarten für "Der Astronaut - Project Hail Mary"

Der Astronaut - Project Hail Mary
Der Astronaut - Project Hail Mary Bild: 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Der Astronaut - Project Hail Mary
Der Astronaut - Project Hail Mary Bild: 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Gewinnspiele
Gewinne zwei Freikarten für "Der Astronaut - Project Hail Mary"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Kinostart am 19. März 2026 von "Der Astronaut - Project Hail Mary" verlosen wir 3x2 Freikarten

Ryland Grace erwacht ohne Erinnerung auf einem Raumschiff und muss das Geheimnis einer Substanz lösen, die die Sonne erlöschen lässt. Eine unerwartete Freundschaft im All wird zu seiner letzten Hoffnung. Zum Kinostart am 19. März 2026 von "Der Astronaut - Project Hail Mary" verlosen wir 3x2 Freikarten. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:

Der Naturwissenschaftslehrer Ryland Grace (RYAN GOSLING) wacht eines Tages auf einem Raumschiff auf - Lichtjahre von zu Hause entfernt und ohne Erinnerung daran, wer er ist oder wie er dorthin gekommen ist. Als sein Gedächtnis nach und nach zurückkehrt, findet er heraus, was seine Mission ist: Er soll das Rätsel um eine mysteriöse Substanz lösen, die dazu führt, dass die Sonne erlischt. Um alles und jeden auf der Erde vor dem Aussterben zu bewahren, muss er auf sein wissenschaftliches Fachwissen und einige unorthodoxe Ideen zurückgreifen. Dabei führt eine unerwartete Freundschaft dazu, dass er all dies vielleicht nicht ganz allein tun muss… Die Hauptrollen in DER ASTRONAUT - PROJECT HAIL MARY spielen Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung und Milana Vayntrub. Regie führten Phil Lord & Christopher Miller. Amy Pascal, p.g.a., Ryan Gosling, Phil Lord, p.g.a., Christopher Miller, p.g.a., Aditya Sood, p.g.a., Rachel O'Connor, p.g.a., und Andy Weir produzierten den Film nach einem Drehbuch von Drew Goddard, basierend auf dem Roman von Andy Weir. Executive Producers sind Patricia Whitcher, Drew Goddard, Lucy Kitada, Nikki Baida, Sarah Esberg und Ken Kao. Amazon MGM Studios präsentieren eine Pascal Pictures, General Admission/Waypoint, Lord Miller Produktion im Verleih von Sony Pictures Entertainment Deutschland. Ein Film von Phil Lord & Christopher Miller.

Trailer & Social Profile zum Film unter:
www.DerAstronautFilm.de
www.Facebook.com/SonyPicturesGermany
www.Instagram.com/SonyPictures.de
www.Threads.net/@sonypictures.de
www.WhatsApp.com/SonyPicturesGermany
www.TikTok.com/@SonyPicturesGermany
www.X.com/SonyPicturesDE
www.Pinterest.de/SonyPicturesGermany
www.Snapchat.com/add/SonyPictures.de
www.Reddit.com/SonyPicturesGermany
www.YouTube.com/SonyPicturesGermany

Gewinnspiel

Zum Kinostart am 19. Februar 2026 von "Der Astronaut - Project Hail Mary" verlosen wir 3x2 Freikarten

Jetzt mitspielen!

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 18. März 2026

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.02.2026
4 min.
Die Beste ihres Fachs: Dieses Gesellenstück aus dem Erzgebirge ist ein kleines Wunderwerk
Anika Humpisch mit ihrem Gesellenstück. Das Figurenensemble enthält eine Spieldose. Die Kurbel treibt nicht nur das Spielwerk an, sondern lässt auch die Figur des Wanderers laufen.
Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk konnte das Gesellenstück der Spielzeugmacherin Anika Humpisch die Jury überzeugen. Nun visiert die 20-Jährige das nächste große Ziel an.
Joseph Wenzel
09:22 Uhr
8 min.
„Ich fahre einen Fünfundvierzscher“: Sind Mopedautos die neue Freiheit für Jugendliche?
Annas Autochen sieht von vorn wie von hinten fast gleich aus.
Ursprünglich für behinderte Menschen entwickelt, fahren immer mehr Jugendliche ein Microcar - so wie Anna aus Werdau. Hier erzählt sie, wie sich das anfühlt, welche Vorteile es hat und warum es ein teures Vergnügen bleibt.
Susanne Plecher
19.02.2026
2 min.
Gewinne ein Fanpaket zu "Scream 7"
Scream 7
Zum Kinostart am 26. Februar 2026 von "Scream 7" verlosen wir drei Fanpakete mit jeweils 1x2 Kinotickets und einem T-Shirt
Agentur (Gewinnspiel)
28.02.2026
2 min.
EU-Rat ruft Afghanistan und Pakistan zur Deeskalation auf
Die EU ruft beide Seiten zur Besonnenheit auf.
Der Konflikt zwischen den beiden Nachbarländern spitzt sich zu. Bei gegenseitigen Angriffen gibt es Tote und Verletzte. Nun meldet sich die EU zu Wort.
28.02.2026
2 min.
Vermittler Oman: Iran wird nie Atombomben-Material besitzen
Im Falle eines Abkommens würde der Iran nach Darstellung al-Bussaidis der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vollen Zugang zu seinen Atomanlagen gewähren.
Die USA wollen verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Darum geht es bei den laufenden Verhandlungen. Nun sagt der Außenminister des Vermittlers Oman, Teheran sei zu einem Deal bereit.
26.02.2026
2 min.
Gewinne zwei Kinokarten für "Oldboy"
Oldboy
Zum Best of Cinema am 03. März 2026 verlosen wir zu "Oldboy" zwei Kinokarten
Agentur (Gewinnspiel)
Mehr Artikel