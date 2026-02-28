Gewinne zwei Freikarten für "Der Astronaut - Project Hail Mary"

Zum Kinostart am 19. März 2026 von "Der Astronaut - Project Hail Mary" verlosen wir 3x2 Freikarten

Ryland Grace erwacht ohne Erinnerung auf einem Raumschiff und muss das Geheimnis einer Substanz lösen, die die Sonne erlöschen lässt. Eine unerwartete Freundschaft im All wird zu seiner letzten Hoffnung. Zum Kinostart am 19. März 2026 von "Der Astronaut - Project Hail Mary" verlosen wir 3x2 Freikarten. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Der Naturwissenschaftslehrer Ryland Grace (RYAN GOSLING) wacht eines Tages auf einem Raumschiff auf - Lichtjahre von zu Hause entfernt und ohne Erinnerung daran, wer er ist oder wie er dorthin gekommen ist. Als sein Gedächtnis nach und nach zurückkehrt, findet er heraus, was seine Mission ist: Er soll das Rätsel um eine mysteriöse Substanz lösen, die dazu führt, dass die Sonne erlischt. Um alles und jeden auf der Erde vor dem Aussterben zu bewahren, muss er auf sein wissenschaftliches Fachwissen und einige unorthodoxe Ideen zurückgreifen. Dabei führt eine unerwartete Freundschaft dazu, dass er all dies vielleicht nicht ganz allein tun muss… Die Hauptrollen in DER ASTRONAUT - PROJECT HAIL MARY spielen Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung und Milana Vayntrub. Regie führten Phil Lord & Christopher Miller. Amy Pascal, p.g.a., Ryan Gosling, Phil Lord, p.g.a., Christopher Miller, p.g.a., Aditya Sood, p.g.a., Rachel O'Connor, p.g.a., und Andy Weir produzierten den Film nach einem Drehbuch von Drew Goddard, basierend auf dem Roman von Andy Weir. Executive Producers sind Patricia Whitcher, Drew Goddard, Lucy Kitada, Nikki Baida, Sarah Esberg und Ken Kao. Amazon MGM Studios präsentieren eine Pascal Pictures, General Admission/Waypoint, Lord Miller Produktion im Verleih von Sony Pictures Entertainment Deutschland. Ein Film von Phil Lord & Christopher Miller.



Trailer & Social Profile zum Film unter:

www.DerAstronautFilm.de

www.Facebook.com/SonyPicturesGermany

www.Instagram.com/SonyPictures.de

www.Threads.net/@sonypictures.de

www.WhatsApp.com/SonyPicturesGermany

www.TikTok.com/@SonyPicturesGermany

www.X.com/SonyPicturesDE

www.Pinterest.de/SonyPicturesGermany

www.Snapchat.com/add/SonyPictures.de

www.Reddit.com/SonyPicturesGermany

www.YouTube.com/SonyPicturesGermany

Gewinnspiel

Zum Kinostart am 19. Februar 2026 von "Der Astronaut - Project Hail Mary" verlosen wir 3x2 Freikarten

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 18. März 2026

Teilnahmebedingungen