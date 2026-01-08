MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Freizeit
  • |

  • Gewinne zwei Kinokarten für den Science-Fiction-Thriller "Mercy"

Mercy
Mercy Bild: Sony Pictures Germany
Mercy
Mercy Bild: Sony Pictures Germany
Gewinnspiele
Gewinne zwei Kinokarten für den Science-Fiction-Thriller "Mercy"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Kinostart am 22. januar 2026 von "Mercy" verlosen wir 6x2 Kinotickets

Wenn du unschuldig bist - dann beweise es. "Mercy" ist ein Science-Fiction-Thriller, der in naher Zukunft, im Jahr 2029, spielt. Zum Kinostart am 22. Januar 2026 verlosen wir 6x2 Kinotickets. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

 

Über den Film:

In naher Zukunft steht ein LAPD-Detective (Chris Pratt) wegen Mordes an seiner Frau vor Gericht. Er hat genau 90 Minuten Zeit, um seine Unschuld gegenüber einer fortschrittlichen KI-Richterin (Rebecca Ferguson) zu beweisen, für deren Entwicklung er sich einst eingesetzt hat, bevor diese über sein Schicksal entscheidet. 

 

 

 

Gewinnspiel

Zum Kinostart am 22. Januar 2026 von "Mercy" verlosen wir 6x2 Kinotickets

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 20. Januar 2026

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
2 min.
Mehr als 30.000 Ausreisen mit Grenzübertrittsbescheinigung
Nur ein Teil der Ausreisen von Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel wird mit staatlichen Mitteln gefördert. (Symbolbild)
Die Bundesregierung meldet stabile Zahlen bei freiwilligen Ausreisen. Aus Sicht der Linken ist das ein Grund mehr, nicht ständig über Abschiebungen zu sprechen.
03.01.2026
3 min.
Gewinne eine DVD vom Film "22 Bahnen"
Gewinne eine DVD vom Film "22 Bahnen"
Wir verlosen zum Heimkinostart von "22 Bahnen" am 23. Januar 2026 drei DVDs
Agentur (Gewinnspiel)
07.01.2026
2 min.
Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray für "Buzzheart"
Buzzheart
Zum Heimkinostart am 27. November 2025 von "Buzzheart" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray
Agentur (Gewinnspiel)
07.01.2026
4 min.
„Wir mussten mit prall gefüllter Blase nach Hause fahren“: Toiletten-Problem bei Eishockey-Sachsenderby in Crimmitschau hat ein Nachspiel
Das Kunsteisstadion im Sahnpark war am 28. Dezember 2025 ausverkauft.
Im Bereich des Gäste-Fanblocks im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt es keine Sanitäranlagen. Etliche Besucher verrichteten ihre Notdurft hinter Bäumen. Wie DEL 2, Stadtverwaltung und Eispiraten auf die Kritik reagieren.
Holger Frenzel
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
08.01.2026
3 min.
Trotz Schnee zum Schluss: Warum der Dezember im mittleren Erzgebirge fast rekordverdächtig ausfällt
Ein fast rekordverdächtiger Dezember ist zu Ende gegangen.
Ein Wechselspiel der Winde prägte das Wetter im letzten Monat des vergangenen Jahres. Südwestwinde brachten milde Luft, doch der Böhmische Wind kehrte zurück.
Dirk Christoph
Mehr Artikel