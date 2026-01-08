Gewinne zwei Kinokarten für den Science-Fiction-Thriller "Mercy"

Zum Kinostart am 22. januar 2026 von "Mercy" verlosen wir 6x2 Kinotickets
Über den Film:
In naher Zukunft steht ein LAPD-Detective (Chris Pratt) wegen Mordes an seiner Frau vor Gericht. Er hat genau 90 Minuten Zeit, um seine Unschuld gegenüber einer fortschrittlichen KI-Richterin (Rebecca Ferguson) zu beweisen, für deren Entwicklung er sich einst eingesetzt hat, bevor diese über sein Schicksal entscheidet.
Gewinnspiel
Gewinnspiel läuft bis zum 20. Januar 2026