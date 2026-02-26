MENÜ
Oldboy
Oldboy Bild: Studiocanal
Gewinne zwei Kinokarten für "Oldboy"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Best of Cinema am 03. März 2026 verlosen wir zu "Oldboy" zwei Kinokarten

Oh Dae-su wird ohne Grund entführt und fünfzehn Jahre lang isoliert gefangen gehalten. Nach seiner plötzlichen Freilassung beginnt eine gnadenlose Suche nach der Wahrheit und nach Rache. Am 03. März läuft der Film "Oldboy" als Best of Cinema in den Kinos. Passend dazu verlosen wir zwei Kinokarten. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:

Fünfzehn Jahre. Ein Raum ohne Fenster. Kein Warum. Dann öffnet sich die Tür. Und Oh Dae-su ist frei. Draußen wartet eine Welt, die ihn längst verurteilt hat. Seine Frau ist tot. Und er soll es gewesen sein. Nur ein Name fehlt. Und die Wahrheit auch. Er hat fünf Tage. Er hat Wut. Er hat nichts zu verlieren. Jeder Schritt führt tiefer in ein Spiel aus Schmerz und Schönheit. Und am Ende steht eine Frage, die alles zerreißt.
OLDBOY ist ein koreanischer Thriller und ein moderner Kultfilm. Der Film läuft als BEST OF CINEMA-Kinoevent am 3. März 2026 und ist 4K restauriert.  Regie führt Park Chan-wook. In den Hauptrollen spielen Choi Min-sik, Yoo Ji-tae und Kang Hye-jeong. Der Film gewinnt 2004 in Cannes den Großen Preis der Jury.

Zum Best of Cinema am 03. März 2026 verlosen wir zwei Kinotickets für "Oldboy"

Gewinnspiel läuft bis zum 01. März 2026

Teilnahmebedingungen

