Gewinne zwei Kinotickets für "Blue Moon"

Zum Kinostart von "Blue Moon" am 26. März 2026 verlosen wir 3x2 Kinotickets

"BLUE MOON" zeigt in Echtzeit einen entscheidenden Abend im Leben des Songwriters Lorenz Hart. Ethan Hawke spielt Hart als verletzlichen Künstler am Rande eines persönlichen Bruchs. Zum Kinostart am 26. März 2026 verlosen wir 3x2 Kinotickets. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Der Film erzählt von Lorenz Hart. Er ist ein berühmter Songwriter. Der Abend spielt in der Bar Sardi's in New York. Es ist der 31. März 1943. Außen prägt der Krieg die Zeit. Drinnen feiert die Theaterwelt die Premiere von "Oklahoma!". Der Erfolg gehört Richard Rodgers. Er ist Harts ehemaliger Partner. Hart erlebte diesen Abend wie einen Sturm. Er trifft Autorinnen und Autoren. Er trifft Schauspielerinnen und Schauspieler. Er trifft Musikerinnen und Musiker. Er trifft Freunde und neue Gesichter. Viele wollen berühmt werden. Viele sind es schon. Das Geschehen läuft über mehr als 100 Minuten in Echtzeit. Hart gerät beruflich und privat ins Wanken. Er sucht Halt bei Menschen, die ihn kennen. Er stößt anders weg. Er sehnt sich nach Liebe. Er fürchtet sie gleichzeitig. Am Ende muss er sich einer Welt stellen, die sich unwiderruflich verändert hat. Genre: Drama mit komödiantischen Momenten. Regie: Richard Linklater ("Boyhood", "Before Midnight"). Drehbuch: Robert Kaplow. Ethan Hawke spielt Lorenz Hart und ist für diese Rolle für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Andrew Scott spielt Richard Rodgers. Margaret Qualley spielt Elizabeth. Bobby Cannavale spielt den Barkeeper und Vertrauten.

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Blue Moon" am 26. März 2026 verlosen wir 3x2 Kinotickets

Jetzt mitspielen!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 26. März 2026