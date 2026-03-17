MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Freizeit
  • |

  • Gewinne zwei Kinotickets für "Blue Moon"

Blue Moon
Blue Moon Bild: Sony Pictures Germany
Blue Moon
Blue Moon Bild: Sony Pictures Germany
Gewinnspiele
Gewinne zwei Kinotickets für "Blue Moon"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Kinostart von "Blue Moon" am 26. März 2026 verlosen wir 3x2 Kinotickets

"BLUE MOON" zeigt in Echtzeit einen entscheidenden Abend im Leben des Songwriters Lorenz Hart. Ethan Hawke spielt Hart als verletzlichen Künstler am Rande eines persönlichen Bruchs. Zum Kinostart am 26. März 2026 verlosen wir 3x2 Kinotickets. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:
Der Film erzählt von Lorenz Hart. Er ist ein berühmter Songwriter. Der Abend spielt in der Bar Sardi's in New York. Es ist der 31. März 1943. Außen prägt der Krieg die Zeit. Drinnen feiert die Theaterwelt die Premiere von "Oklahoma!". Der Erfolg gehört Richard Rodgers. Er ist Harts ehemaliger Partner. Hart erlebte diesen Abend wie einen Sturm. Er trifft Autorinnen und Autoren. Er trifft Schauspielerinnen und Schauspieler. Er trifft Musikerinnen und Musiker. Er trifft Freunde und neue Gesichter. Viele wollen berühmt werden. Viele sind es schon. Das Geschehen läuft über mehr als 100 Minuten in Echtzeit. Hart gerät beruflich und privat ins Wanken. Er sucht Halt bei Menschen, die ihn kennen. Er stößt anders weg. Er sehnt sich nach Liebe. Er fürchtet sie gleichzeitig. Am Ende muss er sich einer Welt stellen, die sich unwiderruflich verändert hat. Genre: Drama mit komödiantischen Momenten. Regie: Richard Linklater ("Boyhood", "Before Midnight"). Drehbuch: Robert Kaplow. Ethan Hawke spielt Lorenz Hart und ist für diese Rolle für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Andrew Scott spielt Richard Rodgers. Margaret Qualley spielt Elizabeth. Bobby Cannavale spielt den Barkeeper und Vertrauten.

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Blue Moon" am 26. März 2026 verlosen wir 3x2 Kinotickets

Jetzt mitspielen!

 

Das Gewinnspiel läuft bis zum 26. März 2026

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
4 min.
Netto darf Rabatte wohl weiter auf App reduzieren
Discounter Netto bietet Kunden in seiner App zusätzliche Rabatte an.
In den Apps von Supermarktketten und Discountern erhalten angemeldete Kunden zusätzliche Angebote, andere nicht. Im Rechtsstreit tendiert das Gericht in Richtung Discounter.
17.03.2026
4 min.
„Es ist eine Katastrophe“: Tankstellenbetreiberin im Erzgebirge redet Klartext
Kathleen Bellmann-Duschinger ist die Eigentümerin der Tankstelle in Pockau.
Immer mehr Autofahrer tanken in Tschechien. Für viele Tankstellen hierzulande wird das zum ernsthaften Problem. Eine Betreiberin berichtet offen über sinkende Einnahmen, schwierige Zeiten und ihre Wünsche an die Politik.
Thomas Wittig
12:30 Uhr
3 min.
Anwalt kritisiert Blitzer an der B 174 in Chemnitz: Bußgelder statt Gefahrenabwehr?
Der Blitzer an der Zschopauer Straße registriert seit Jahren die meisten Verstöße.
Ist der Blitzer an der Zschopauer Straße nur eine Einnahmequelle? So sieht es ein Anwalt, der kürzlich dort geblitzt wurde. Die Stadtverwaltung widerspricht.
Erik Anke
12.03.2026
2 min.
Gewinne vier Kinotickets für "Mein Freund Barry"
Mein Freund Barry
Zum Kinostart am 19. März 2026 von "Mein Freund Barry" verlosen wir 3x4 Kinotickets
Agentur (Gewinnspiel)
17.03.2026
4 min.
„Stumme Anrufe“: Darum warnt das LKA Sachsen jetzt vor dieser Masche
Wenn das eigene Handy klingelt, sich dann aber am anderen Ende niemand meldet, ist Vorsicht geboten.
Das Telefon klingelt, aber niemand ist dran, wenn man sich meldet. Das Landeskriminalamt Sachsen warnt: Oft sind diese Anrufe Teil einer mehrstufigen Betrugsmasche. So können sich Verbraucher dagegen schützen.
Jürgen Becker
11.03.2026
2 min.
Gewinne eine Blu-ray zu "No Hit Wonder"
No Hit Wonder
Zum Heimkinostart von "No Hit Wonder" am 05. März 2026 verlosen wir zwei Blu-rays
Agentur (Gewinnspiel)
Mehr Artikel