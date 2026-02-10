MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Freizeit
  • |

  • Gewinne zwei Kinotickets für "Cold Storage"

Gewinnspiele
Gewinne zwei Kinotickets für "Cold Storage"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Kinostart von "Cold Storage" am 19. Februar 2026 verlosen wir 2x2 Kinotickets

In einem Self-Storage bricht ein tödlicher Pilz-Parasit aus und verwandelt Lebewesen in zombieartige Kreaturen. Teacake und Naomi kämpfen mit einem gealterten Anti-Bioterror-Agenten gegen die Ausbreitung und gegen die Zeit. Zum Kinostart am 19. Februar 2026 von "Cold Storage" verlosen wir 2x2 Kinotickets. Einfach unsere Quizfragen lösen und gewinnen! 

Über den Film:

Eine Nachtschicht kippt ins Chaos. Ein Pilz-Parasit bricht aus. Menschen werden zu Monstern. Zwei Angestellte stehen plötzlich allein da. Dann kommt ein alter Experte zurück. Er kennt das Grauen. Und er hat nur noch einen Versuch. COLD STORAGE ist ein wilder Genre-Mix aus Endzeit-Horror und Action. Der Ausbruch startet in einem Self-Storage-Gebäude und trifft Teacake und Naomi völlig unvorbereitet. Ein mutierter Mikroorganismus breitet sich aus und verwandelt Menschen und Tiere in zombieartige Wesen. Liam Neeson spielt den abgehalfterten Bioterror-Experten. 

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Cold Storage" am 19. Februar 2026 verlosen wir 2x2 Kinotickets

Jetzt mitspielen!

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 19. Februar 2026

Teilnahmebedingungen

Cold Storage
Cold Storage Bild: Studiocanal
Cold Storage
Cold Storage Bild: Studiocanal
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
4 min.
Diagnose Brustkrebs: Wie eine Patientin und das Zwickauer Klinikum die Lebenskrise gemeistert haben
Heike Albert im Gespräch mit Oberärztin Dr. Astrid Schlosser.
Heike Albert (59) wollte sich vom Krebs nicht unterkriegen lassen, aber ihr Körper und das Implantat wurden keine Freunde. Am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum fand sie Antworten.
Uta Pasler
05.02.2026
2 min.
Gewinne eine DVD oder ein Hörbuch von "MOMO"
MOMO
Zum Heimkinostart von "MOMO" verlosen wir drei DVD und drei Hörspiele
Agentur (Gewinnspiel)
21:02 Uhr
2 min.
Leipzig siegt trotz Roter Karte beim HSV Hamburg
Moritz Preuss und der SC DHfK Leipzig spielten in Hamburg. (Archivbild)
Trotz Roter Karte dreht der SC DHfK Leipzig in Hamburg auf. Ungeachtet des zweiten Saisonsiegs bleiben die Sachsen aber vorerst Tabellen-Letzter.
21:00 Uhr
4 min.
Nach Gold-Sensation: Skisprung-Team knapp an Bronze vorbei
Das deutsche Skisprung-Team war nach Platz vier enttäuscht.
Der zweite Coup gelingt dem deutschen Skisprung-Team nicht. Nach Olympia-Gold für Philipp Raimund reicht es nur für Platz vier. Slowenien dominiert.
Tobias Brinkmann und Thomas Eßer, dpa
09.02.2026
2 min.
Oberwiesenthal: „Aus 9,4 machen wir 10,8 Millionen Euro“
Oberwiesenthal legt die Millionen aus den Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn an.
Das Geld aus dem Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn soll für wichtige Infrastrukturprojekte im Kurort am Fichtelberg genutzt werden. Zunächst wird der größte Teil aber anderweitig für die Touristenhochburg arbeiten.
Kjell Riedel
09.02.2026
2 min.
Gewinne zwei Kinotickets für "Dust Bunny"
Dust Bunny
Zum Kinostart von "Dust Bunny" am 19. Februar 2026 verlosen wir 2x2 Kinotickets
Agentur (Gewinnspiel)
Mehr Artikel