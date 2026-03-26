Gewinne zwei Kinotickets für "Der Super Mario Galaxy Film "

Zum Kinostart von "Der Super Mario Galaxy Film" am 01. April verlosen wir 2 Kinotickets

Mario und seine Freunde geraten in ein Abenteuer quer durch den Weltraum. Sie müssen neue Welten überstehen und einen alten Feind stoppen. Zum Kinostart von "Der Super Mario Galaxy Film" am 01.April 2026 verlosen wir 3x2 Kinotickets. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

DER SUPER MARIO GALAXY FILM ist ein Animationsfilm und setzt das Kino-Abenteuer aus der Welt von "Super Mario Bros." fort.

Mario, Luigi, Peach und Toad werden in ein neues Chaos gezogen. Eine Bedrohung erreicht das Pilzkönigreich aus der Tiefe des Alls. Das Team reist von Welt zu Welt. Jede Umgebung hat eigene Regeln. Jeder Fehler hat Folgen. Mario sucht einen Weg, alle wieder nach Hause zu bringen. Bowser nutzt die Lage für seinen nächsten großen Plan. Am Ende zählt Mut, Zusammenhalt und der nächste Sprung ins Unbekannte. Der Film entsteht erneut unter der Regie von Aaron Horvath und Michael Jelenic . Das Drehbuch schreibt wieder Matthew Fogel . Produziert wird der Film von Chris Meledandri und Shigeru Miyamoto . Die Musik komponiert erneut Brian Tyler . Der Film läuft im Verleih von Universal Pictures International Deutschland . Zu hören sind die Originalstimmen von Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Benny Safdie, Donald Glover, Issa Rae, Luis Guzmán, Kevin Michael Richardson und Brie Larson .

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Der Super Mario Galaxy Film" am 01. April 2026 verlosen wir 2 Kinotickets

Jetzt mitspielen!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 02. April 2026