Gewinne zwei Kinotickets für die Dokumentation "Ein Sommer in Italien - WM 1990"

Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte des deutschen WM-Triumphs 1990 aus Sicht der Spieler. Er zeigt seltene Aufnahmen und intime Einblicke in einen Sommer, der ein Land prägte.

Über den Film:

"EIN SOMMER IN ITALIEN - WM 1990" blickt auf die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien zurück. Der Film begleitet den Weg der deutschen Nationalmannschaft bis zum Titelgewinn. Der Fokus liegt auf Teamgeist und Zusammenhalt. Der Film zeigt auch den emotionalen Druck eines Turniers. Mehrere Spieler kommen persönlich zu Wort. Dazu zählen Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Bodo Illgner, Guido Buchwald, Pierre Littbarski, Andreas Möller und Karl-Heinz Riedle. Ihre Aussagen wirken nah und direkt. Der Film arbeitet mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen aus dem Innersten der Mannschaft. Dazu gehören private Filmschätze von Sepp Maier. Dazu kommt seltenes Archivmaterial und neues Material aus den FIFA-Archiven. So entsteht ein Blick hinter die Kulissen, der über den Sport hinausgeht. Es geht auch um Freundschaft, Loyalität und Hoffnung in einem neu vereinten Deutschland.

Zum Kinostart am 19. März 2026 verlosen wir zwei Kinotickets für die Dokumentation "Ein Sommer in Italien - WM 1990"

