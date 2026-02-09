MENÜ
  Gewinne zwei Kinotickets für "Dust Bunny"

Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Kinostart von "Dust Bunny" am 19. Februar 2026 verlosen wir 2x2 Kinotickets

Die Spannung entsteht nicht durch Dunkelheit, sondern durch das Nebeneinander von Vorstellungskraft und Realität. Die kleine Aurora ist sich in DUST BUNNY so sicher, dass ein Monster ihre Eltern verschlungen hat - der kleine Samuel glaubt an die Schauergeschichte mit dem Titel "Mister Babadook" und ein böses Monster im Film "Der Babadook". Zum Kinostart am 19. Februar 2026 verlosen wir 2x2 Kinotickets. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:

Aurora lebt in ständiger Angst vor einem Monster, das angeblich unter ihrem Bett lauert und das ihre Pflegeeltern verschlungen haben soll. Um das Monster zu besiegen, wendet sie sich an ihren Nachbarn - einen abgebrühten Auftragsmörder, der angeblich "echte" Monster tötet. Zunächst misstrauisch, ob Auroras Eltern Opfer von Attentätern aus seiner eigenen Vergangenheit wurden, nimmt der Nachbar den Auftrag widerwillig an. Doch um Aurora zu schützen, muss er sich nicht nur einer Welle von Killern stellen, sondern auch erkennen, dass manche Monster tatsächlich existieren.

Gewinnspiel

Jetzt mitspielen!

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 19. Februar 2026

Teilnahmebedingungen

Dust Bunny
Dust Bunny Bild: DCM
Dust Bunny
Dust Bunny Bild: DCM
