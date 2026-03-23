Gewinne zwei Kinotickets für "Sicario"

Zum Kino-Eventtag von "Sicario" am 07. April verlosen wir 2 Kinotickets

Die FBI-Agentin Kate Macer gerät bei einem Einsatz an der Grenze zu Mexiko in einer geheimen Operation gegen ein Drogenkartell. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Recht und Unrecht immer mehr. Zum Kino-Eventtag von "Sicario" am 07. April 2026 verlosen wir zwei Kinotickets. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen.

Über den Film:

"Sicario" zeigt den brutalen Drogenkrieg im Grenzgebiet zwischen Arizona und Mexiko. Die idealistische FBI-Agentin Kate Macer macht bei einer Razzia einen grausamen Fund. Sie schließt sich danach einer internationalen Task Force an. Der erste Einsatz führt sie direkt an die Grenze. Ein scheinbar kontrollierter Gefangenentransfer wird zum Hinterhalt. Kate überlebte nur mit Hilfe von Alejandro. Er ist ein skrupelloser Söldner. Er arbeitet für die Spezialeinheit. Kate nimmt an einer weiteren Geheimoperation teil. Sie trifft Alejandro wieder. Sie merkt schnell, dass er seine eigenen Ziele verfolgt. Die Mission wird immer undurchsichtiger. Kate wird genutzt und ausgebremst. Ihre Werte geraten unter Druck. Gut und Böse sind kaum noch zu trennen.

Gewinnspiel

Zum Kino-Eventtag von "Sicario" am 07. April 2026 verlosen wir 2 Kinotickets

Jetzt mitspielen!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 01. April 2026