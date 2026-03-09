MENÜ
  • Gewinne zwei Kinotickets und ein Taschenbuch von Colleen Hoover zu "Für immer ein Teil von dir - Reminders of him"

Gewinnspiele
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Kinostart am 12. März 2026 von "Für immer ein Teil von dir - Reminders of him" verlosen wir 3x2 Kinotickets und drei Taschenbücher von Colleen Hoover

Kenna kehrt nach Jahren in ihre Heimatstadt zurück und sucht einen Neuanfang. Sie kämpft um Vergebung und um eine Liebe, die selbst tiefste Wunden heilen kann. Zum Kinostart am 12. März 2026 verlosen wir 3x2 Kinotickets und 3x Taschenbuch "Reminders of Him - Für immer ein Teil von dir" , von Colleen Hoover aus dem dtv-Verlag. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:

Kenna verliert durch einen tragischen Unfall ihre große Liebe. Nach Jahren kehrt sie in ihre Heimatstadt zurück. Sie werden ihr Leben neu aufbauen. Sie trifft auf Misstrauen und alte Verletzungen. Sie müssen sich ihrer Schuld stellen. Sie sucht Nähe und einen Platz, an dem sie wieder atmen kann. Erinnerungen begleiten jeden Schritt. Vergebung wird zum härtesten Weg. Liebe wird zur letzten Hoffnung.   Der Film ist ein bewegendes Drama mit starken Gefühlen. Er basiert auf dem Roman " Für immer ein Teil von dir " von Colleen Hoover. Das Buch erscheint erstmals 2022 und wird weltweit ein Erfolg. Es wird in 45 Sprachen übersetzt und für den TikTok Book Award 2023 nominiert. Regie führt Vanessa Caswill. Das Drehbuch schreiben Colleen Hoover und Lauren Levine. In den Rollen spielen Maika Monroe und Tyriq Withers. Weitere Rollen spielen Rudy Pankow und Lainey Wilson. Außerdem sind Lauren Graham und Bradley Whitford dabei. Universal Pictures International Deutschland bringt den Film bundesweit ins Kino.

https://www.dtv.de/buch/reminders-of-him-fuer-immer-ein-teil-von-dir-22169 

Gewinnspiel

Jetzt mitspielen!

 

Das Gewinnspiel läuft bis zum 13. März 2026

Teilnahmebedingungen

