WICKED: Teil 2
WICKED: Teil 2 Bild: © Universal Pictures International Germany
WICKED: Teil 2
WICKED: Teil 2 Bild: © Universal Pictures International Germany
Gewinnspiele
Gewinnspiel für "WICKED: Teil 2"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Kinostart von "WICKED: Teil 2" am 19. November 2025 verlosen wir zwei Deluxe- Modepupen

"WICKED: Teil 2" basiert auf dem bahnbrechenden Musical, dessen Musik und Liedtexte aus der Feder des legendären Grammy- und Oscar®-Preisträgers Stephen Schwartz stammen. Die Wicked-Puppen bringen die Schönheit von Schwesterlichkeit und Freundschaft zum Ausdruck und sind ein inspirierendes Geschenk für Kinder, die damit ihre größten Träume nachspielen können. Fans können ihre Lieblingscharaktere sammeln, um Szenen nachzustellen und sich ihre eigenen Geschichten und Abenteuer auszudenken. Passend zum Kinostart verlosen wir zwei Deluxe- Modepuppen von Mattel (https://shopping.mattel.com/de-de/collections/wicked) im Wert von ca. 59,99€. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen. 

Über den Film:

Zwar wächst Glindas Ruhm immer weiter und die spektakuläre Hochzeit mit Prinz Fiyero steht unmittelbar bevor, doch noch immer leidet sie unter der Trennung von Elphaba. Obwohl sie sich bemüht, eine Versöhnung zwischen Elphaba und dem Zauberer herbeizuführen, entfernen sich die beiden Freundinnen nur noch mehr voneinander. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf Moq und Fiyero, sondern gefährdet auch die Sicherheit von Elphabas Schwester Nessarose - und plötzlich kommt auch noch ein Mädchen aus Kansas ins Spiel. Als sich ein wütender Mob gegen die vermeintlich Böse Hexe erhebt, müssen Glinda und Elphaba ein letztes Mal zusammenfinden. Ihre außergewöhnliche Freundschaft ist der Schlüssel zu ihrem Schicksal, und es bleibt ihnen nur, einander in schonungsloser Ehrlichkeit und tiefem Mitgefühl zu begegnen, um sich selbst und ganz Oz zum Guten zu verändern.

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 30. November 2025. 

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
