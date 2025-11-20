Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die dritte Eberhofer Triple Box
Die dritte Eberhofer Triple Box
Gewinnspiele
Gewinnspiel zu "Die dritte Eberhofer Triple Box"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart am 20. November 2025 von "Die dritte Eberhofer Triple Box" verlosen wir eine Blu-ray

Die Geschichten aus Niederkaltenkirchen begeistern erneut mit einer einzigartigen Mischung aus schwarzem Humor, bayerischer Lebensart und urkomischen Kriminalfällen. Ein Muss für alle Fans - und die, die es noch werden wollen. Zum Heimkinostart am 20. November 2025 von "Die dritte Eberhofer Triple Box" verlosen wir eine Blu-ray. Einfach unsere Preisfragen lösen und gewinnen. 

 

Zum Inhalt:

Die dritte "Eberhofer-Triple-Box" vereint drei weitere Filme aus dem beliebten Niederkaltenkirchener Kosmos:

Rehragout-Rendezvous: Oma streikt, Susi übernimmt das Rathaus und Franz wird halbtags degradiert - bis ein mysteriöser Mordfall das Ermittler-Duo Franz und Rudi wieder auf Trab bringt.

Guglhupfgeschwader: Glücksspiel, Mafia-Geldeintreiber und zerstörte Guglhupfe sorgen für Chaos. Franz muss sich nicht nur mit dem organisierten Verbrechen, sondern auch mit Paartherapie und Rudis neuer Freundin auseinandersetzen.

Kaiserschmarrndrama: Ein Mord an einem Webcam-Girl, Rudi im Rollstuhl und ein geplantes Doppelfamilienhaus mit Sauna bedrohen Franz' Ruhe. Dazu kommen Motorradgangs und Marihuana-Fleischpflanzerl - das Dorfleben steht Kopf.

Alle drei Filme zeigen den unverwechselbaren Mix aus bayerischem Humor, skurrilen Dorfgeschichten und spannenden Kriminalfällen, getragen vom beliebten Ensemble um Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart am 20. November von "Die dritte Eberhofer Triple Box" verlosen wir eine Blu-ray.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 30. November 2025.

Teilnahmebedingungen

Mehr Artikel