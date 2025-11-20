Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Erdmännchen- Brüder Jan & Henry
Gewinnspiel zur 9. Staffel der "Erdmännchen- Brüder Jan & Henry"
Zum Start der 9. Staffel von "Die Erdmännchen- Brüder Jan & Henry" verlosen einmal Handspielpuppen, ein Buch und ein Spiel- und Malbuch

"Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht!" Jan & Henry, die beiden liebenswerten Erdmännchen-Brüder, sind längst feste Begleiter in der Abendroutine vieler Familien. Ihre kleinen Rituale geben Kindern Sicherheit, ihre Neugier weckt Fantasie und jedes Geräusch, das sie vom Einschlafen abhält, wird zu einer spannenden Entdeckungsreise. So wird das Zu-Bett-Gehen jeden Abend zu einem kleinen Abenteuer. Passend zum Start der 9. Staffel im November verlosen einmal Handspielpuppen, einmal "Das große Vorlesebuch" und ein Spiel- und Malbuch. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen. 

 

Zum Inhalt:

Ob als neugierige Detektive, kreative Fragenforscher oder musikalische Entdecker: Nun kehren Jan & Henry mit frischen Geschichten, neuen Rätseln und jeder Menge Humor zurück. Ende November startet bei KiKA die 9. Staffel der Serie "Jan & Henry - Ein Fall für die Erdmännchen" mit sechs neuen Episoden, in denen das Duo wieder mit detektivischem Spürsinn, kindlicher Logik und einer großen Portion Herz unterwegs ist. Und schon jetzt steht fest: Im kommenden Jahr wird mit der Jubiläumsstaffel weitergefeiert! Auch die beliebte Reihe "Jan & Henry - Die Fragenforscher" geht weiter und erscheint ebenfalls ab Ende November mit einer 3. Staffel und sechs neuen Folgen bei KiKA. Für kleine und große Fans bedeutet das: viele neue Geheimnisse, jede Menge Lacher und unzählige Gründe, mit Fantasie den Tag ausklingen zu lassen.

 

Gewinnspiel

Zum Start der 9. Staffel im November von "Die Erdmännchen- Brüder Jan & Henry" verlosen wir einmal Handspielpuppen, ein Vorlesebuch und ein Spiel- und Malbuch. 

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 6. Dezember 2025.

Teilnahmebedingungen

