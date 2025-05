Grantchester - Staffel 5

Über den Inhalt:

England im Jahr 1957: Im beschaulichen Ort Grantchester hat sich Will Davenport an seine Rolle als Pfarrer gewöhnt und predigt vor einer vollen Kirche. Detective Inspector Geordie Keating hat sich mit dem Engagement seiner Frau Cathy in ihrem Job halbwegs abgefunden. Mrs. C. jongliert fröhlich zwischen ihrer Rolle als Haushälterin des Pfarrhauses und der einer wohlhabenden verheirateten Frau. Nach einer Reise nach Marrakesch hat es sogar Leonard geschafft, mit Daniel glücklich zu werden. Es ist, als wäre die Welt von Grantchester in einen idyllischen Zustand zurückgekehrt. Aber - wie Geordie weiß - findet der Ärger immer einen Weg: Vom Missgeschick einer Studentin an einem der reinen Frauencolleges, einer Fahrerflucht, einem Mord in einem Kino, einem Todesfall bei einem Drogenprozess bis hin zu einem düsteren Kloster - Wills Glaube wird auf eine harte Probe gestellt, während er und Geordie einmal mehr daran erinnert werden, dass in ihrer kleinen Ecke der Grafschaft Cambridgeshire die Dunkelheit lauert.

