Grimms Märchen 13

Auf den Spuren der Gebrüder Grimm - wo Märchen (fast) wahr werden! Die 13. Folge der 2021 gestarteten Hörspiel-Reihe "Grimms Märchen" garantiert klassische Märchen-Unterhaltung für die ganze Familie!

Zum Inhalt:

Mit Folge 13 von Grimms Märchen und den drei zauberhaften Geschichten König Drosselbart, Die kluge Else sowie Der treue Johannes öffnet Titania Medien erneut die klingenden Pforten zu Traum und Poesie: Im ersten Märchen heiratet eine anspruchsvolle Königstochter einen armen Bettler und muss erkennen, dass ein bisschen Haushalt durchaus schwierig zu meistern sein kann. Die kluge Else hingegen muss zwar nichts mehr lernen, aber Klugheit ist dennoch nicht immer die beste Ratgeberin. In einem anderen Reich begleitet der Diener Johannes einen Königssohn ins Erwachsenenleben, was sich als gar nicht so einfach erweist. Welche Gefahren müssen die Figuren überwinden, um schließlich das große Glück zu finden - und wird am Ende wirklich alles gut?

