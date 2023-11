Gruselkabinett 187 - Die Weiden

Zur Veröffentlichung am 24. November 2023 verlosen wir drei CDs

Vampire, Hexen, Gespenster, Teufel und mordende Puppen - Titania Medien vereint sie alle unter dem "Gruselkabinett", einer mehrfach preisgekrönten Hörspielreihe, die 2004 ins Leben gerufen wurde. Seitdem entstanden bis heute 187 ausgezeichnete Produktionen, die im Laufe der Zeit viele begehrte Preise erhielten. Mit Folge 187 "Die Weiden" erscheint nun eine der berühmtesten Geschichten des Schriftstellers, Philosophen und Rebellen Algernon Blackwood. Zur Veröffentlichung am 24. November 2023 verlosen wir drei CDs. Einfach unsere Preisfragen lösen und gewinnen!

Zum Inhalt:

Landschaft an der Donau, 1907: Fasziniert von der Abgeschiedenheit einer Sandbank in der Donau schlagen zwei Kanufahrer in der Einsamkeit ihr Nachtlager auf. Schnell spüren sie eine unsichtbare Bedrohung, die von den Weiden auszugehen scheint und für die sie zunächst keinen Urheber ausmachen können. Doch in der Nacht wird ihr Kanu fahruntüchtig gemacht, und die bisher nur gefühlte Gefahr scheint tatsächlich real zu sein…

Ein atmosphärisches Hörspiel von Titania Medien mit den Stimmen vieler bekannter Schauspieler und Schauspielerinnen.

