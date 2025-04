Haps - Crime Doesn't Pay

Zum Kinostart am 27. März 2025 verlosen wir zwei Hoodies in der Größe L aus der offiziellen HAPS-Kollektion

Geschrieben, inszeniert und produziert von Ekrem Engizek liefert der intensive Gangsterfilm "Haps - Crime Doesn't Pay" verstörend realistische Einblicke in die oft verborgene Welt hinter den Gefängnismauern. Zum Kinostart am 27. März 2025 verlosen wir zwei Hoodies in der Größe L aus der offiziellen HAPS-Kollektion im Wert von jeweils 59,99 €! Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!



Über den Film:

Der unscheinbare Kleinkriminelle Alexander Rothstein landet wegen Drogenhandels in einem der härtesten Gefängnisse Deutschlands und muss seine schwangere Frau zurücklassen. Getrieben von großen Geldsorgen und der nackten Überlebensangst im Gefängnisalltag, lässt sich Rothstein auf eine gefährliche Allianz mit dem kurdischen Gangsterboss Mazlum ein. Gemeinsam ziehen sie ein ebenso lukratives wie perfekt geplantes Drogengeschäft auf, das weit über die Gefängnismauern hinausgeht. Doch während alles bestens zu laufen scheint, verstrickt sich Alexander mehr und mehr in ein Netz aus Intrigen und Verrat, aus dem es schon bald kein Entkommen mehr gibt. Plötzlich steht er vor der unvermeidlichen Wahl, entweder in diesem Strudel unterzugehen oder selbst zum Monster zu werden.



Autor, Regisseur und Produzent Ekrem Engizek bringt mit "Haps - Crime Doesn't Pay" nicht nur packende Kinounterhaltung auf die deutschen Leinwände. Im Rahmen des Release findet zudem eine begleitende Aufklärungskampagne zum Thema Jugendkriminalität statt.



Weitere Infos zum Film gibt es außerdem auf der offiziellen Film-Website!

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Haps - Crime Doesn't Pay" verlosen wir zwei Hoodies in der Größe L.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 13. April 2025.

Teilnahmebedingungen