Zum Kino-Eventtag am 03. Oktober 2023 verlosen wir zwei Kinotickets

Das nächste Filmhighlight steht im Rahmen der Kino-Event-Reihe "Best of Cinema" in den Startlöchern - und dieses Mal wird es romantisch! Mit vielen scharfsinnigen Witzen brillieren Meg Ryan und Billy Crystal in "Harry und Sally", einer der amüsantesten Liebeskomödien aller Zeiten, als Traumpaar mit Anlaufschwierigkeiten. Am 03. Oktober kehrt der Klassiker - erstmals in 4K restauriert - für einen Tag zurück auf die große Leinwand. Passend zum Kino-Eventtag verlosen wir zwei Kinotickets. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Männer und Frauen können keine Freunde sein, da ihnen immer der Sex dazwischenkommt - über den Wahrheitsgehalt dieser These streiten sich die College-Absolventen Harry (Billy Crystal) und Sally (Meg Ryan), die sich gerade erst kennengelernt haben, während einer 18-stündigen Autofahrt nach New York. Am Ziel angekommen, trennen sich ihre Wege, doch zehn Jahre und zwei gescheiterte Partnerschaften später treffen sich die beiden zufällig in einem Buchladen wieder. Sie beschließen, nun den Gegenbeweis anzutreten, und werden entgegen allen Erwartungen beste Freunde - die rein platonische Beziehung aufrechtzuerhalten, fällt ihnen allerdings zunehmend schwerer.

Gewinnspiel

Zum Best of Cinema Event-Release von "Harry und Sally" verlosen wir zwei Kinofreikarten für den 03. Oktober 2023.

► Hier geht's zum Bildpaare-Spiel.

Gewinnspiel läuft bis zum 24. September 2023.

