Harry Wild - Mörderjagd in Dublin - Staffel 2

Harry Wild ist zurück und sagt den Gaunern, Gangstern und Ganovinnen Dublins erneut den Kampf an! Die zweite Staffel der charmanten und humorvollen Serie "Harry Wild - Mörderjagd in Dublin" bringt die scharfzüngige Literaturprofessorin zurück in die Heimkinos, die im Ruhestand ihr großes Talent als Hobbydetektivin entdeckt. Wir verlosen zwei DVDs. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!



Über den Film:

Die pensionierte Literaturprofessorin hat großen Gefallen daran gefunden, ihr Wissen aus der Literaturgeschichte zu nutzen, um sich in die Polizeiarbeit ihres Sohnes Charlie einzumischen und dessen Fälle zu lösen. Unterstützt wird sie bei ihrer Detektiv-Arbeit abermals von ihrem jungen Sidekick Fergus. Dieses Mal bekommt es das unkonventionelle Duo mit kniffligen Fällen zu tun, die von vermissten Personen bis hin zu kaltblütigen Morden reichen. Und für Fergus wird es sehr persönlich: Wie aus dem Nichts taucht plötzlich seine Mutter auf - Jahre nachdem sie ihre Familie verlassen hatte. Was sind ihre Absichten? Und kann er ihr vertrauen? In sechs neuen Folgen der humorvollen irisch-britischen Krimiserie beweisen Harry und Fergus nicht nur ihren Scharfsinn, sondern auch, dass sie mitunter besser sind als die Polizeitruppe von Harrys Sohn Charlie!

Mit Golden Globe- und Emmy-Preisträgerin Jane Seymour (Bond-Girl in "Leben und sterben lassen", "Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft"), Kevin Ryan ("Copper") und Rohan Nedd ("Safe").

