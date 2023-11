Zum Heimkinostart am 09. November 2023 verlosen wir zwei Blu-rays und zwei DVDs

In dem von Kult-Regisseur Robert Rodriguez inszenierten Action-Thriller "Hypnotic" findet sich Oscar-Preisträger Ben Affleck als Detective Danny Rourke in einem undurchschaubaren Labyrinth aus Illusionen und Realitätsverschiebungen wieder! Schnell wird ihm klar: wo Wahrheit und Täuschung untrennbar miteinander verknüpft sind, kann er niemandem mehr vertrauen. Mit vielen Twists und Turns, Täuschungen sowie scheinbar unerklärlichen Phänomenen verschwimmen hier die Grenzen dessen, was wir zu wissen glauben.

Über den Film:

Nur ein kurzer Augenblick der Unachtsamkeit verändert sein Leben für immer. Seit der Entführung seiner Tochter versinkt Detective Danny Rourke (Ben Affleck) in Trauer und Verzweiflung. Halt findet er nur in seinem Job als Polizist. Als er bei seinen Ermittlungen zu mehreren Banküberfällen plötzlich eine Spur zu seiner vermissten Tochter erkennt, schöpft er wieder Hoffnung. Zusammen mit der geheimnisvollen Diana Cruz (Alice Braga) macht er sich auf die Suche nach dem vermeintlichen Bankräuber (William Fichtner), der sein Umfeld auf mysteriöse Weise kontrollieren kann. Schon bald wird Rourkes Realität, wie er sie kannte, komplett auf den Kopf gestellt und er muss alles und jeden in seiner Welt in Frage stellen.



