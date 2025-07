Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast

Am 17. Juli 2025 kommt mit "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" ein neuer Teil der legendären Horror-Reihe in die deutschen Kinos. Auch dieses Mal ist ein erbarmungsloser Killer hinter einer Gruppe von Freunden her, die ein furchtbares Geheimnis teilen. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!



Über den Film:

Als fünf Freunde versehentlich einen tödlichen Autounfall verursachen, vertuschen sie ihre Beteiligung und schließen einen Pakt, den Unfall geheim zu halten, um die Konsequenzen nicht tragen zu müssen. Ein Jahr später werden sie von ihrer Vergangenheit eingeholt und müssen sich einer schrecklichen Wahrheit stellen: Jemand weiß, was sie im letzten Sommer getan haben ... und sinnt auf Rache. Als die Freunde einer nach dem anderen von einem Killer verfolgt werden, stellen sie fest, dass dies schon einmal passiert ist, und wenden sich an zwei Überlebende des legendären Southport-Massakers von 1997, um Hilfe zu erhalten.

Zusätzlich zum neuen Cast kehren Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt als Ray Bronson und Julie James in ihre Rollen von 1997 zurück.

