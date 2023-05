Zum Kino-Eventtag am 06. Juni 2023 verlosen wir 2 Kinofreikarten

Am 06. Juni 2023 kehrt der Spielfilm "Im Rausch der Tiefe" aus dem Jahr 1988 für einen Tag zurück auf die große Leinwand! Zum Best of Cinema Event-Release verlosen wir 2 Kinofreikarten für den 06. Juni 2023. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Griechenland, 1950: Jacques und Enzo brechen alle Rekorde: Jacques kann am tiefsten tauchen und Enzo kann am längsten unter Wasser bleiben. Zwanzig Jahre später treffen sie sich erneut, als Konkurrenten in derselben subaquatischen Meisterschaft. Die Herausforderung: nicht nur am tiefsten Tauchen, sondern auch über die längste Zeitspanne hinweg. Wer wird das Rennen machen?

Die Geschichte über zwei Tiefseetaucher aus dem Jahr 1988 ist ein magischer Bilderrausch und verbindet wie kein anderer Film faszinierende, betörende Unterwasser-Aufnahmen mit einem beinahe existenzialistischen Drama-Plot.

Der französische Taucherfilm des Regisseurs Luc Besson, welcher außerdem für Drehbuch und Produktion verantwortlich war, kehrt mit dem Kino-Eventtag am 06. Juni 2023 zurück in den großen Kinosaal!

In den Hauptrollen glänzen Jean-Marc Barr ("Dancer in the Dark", "Dogville") als Jacques sowie Jean Reno ("Léon - Der Profi", "Die purpurnen Flüsse") in der Rolle des Enzo. Rosanna Arquette ("Pulp Fiction") ist in einer Nebenrolle zu sehen.

Gewinnspiel

Zum Best of Cinema Event-Release von "Im Rausch der Tiefe" verlosen wir 2 Kinofreikarten für den 06. Juni 2023.

► Hier geht's zum Bildpaare-Spiel.

Gewinnspiel läuft bis zum 29. Mai 2023.

Teilnahmebedingungen