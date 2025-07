In The Lost Lands

Zum Heimkinostart am 24. Juli 2025 verlosen wir drei DVDs

Ab dem 24. Juli erscheint das düstere Fantasy-Abenteuer "In The Lost Lands"! Mit den Hollywoodstars Dave Bautista und Milla Jovovich in den Hauptrollen entführt die Verfilmung einer Kurzgeschichte von Bestsellerautor George R. R. Martin in eine dystopische Welt, die von Intrigen, Machtspielen und dem Kampf ums Überleben geprägt ist. Passend zum Heimkinostart verlosen wir drei DVDs. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Film:

Eine Königin, verzweifelt auf der Suche nach der Erfüllung ihres Liebesglücks, macht einen gewagten Schritt: Sie schickt die mächtige und gefürchtete Hexe Gray Alys (Milla Jovovich) in die "Lost Lands", um ihr die magische Gabe zu verschaffen, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Mit dem geheimnisvollen Jäger Boyce (Dave Bautista), der ihr im Kampf gegen düstere Kreaturen und gnadenlose Gegner zur Seite steht, durchstreift Gray Alys eine unheimliche und gefährliche Welt. Und nur sie weiß, dass jeder Wunsch, den sie erfüllt, ungeahnte Konsequenzen hat.



Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "In The Lost Lands" verlosen wir drei DVDs.

