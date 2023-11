Inspector Foyle - Staffel 1

Zum Heimkinostart am 03. November 2023 verlosen wir zwei DVDs

Ab dem 03. November 2023 erscheint die von vielen Krimifreundinnen und -freunden langersehnte deutsche Version der ersten Staffel der preisgekrönten Retro-Krimiserie "Inspector Foyle" mit vier spannenden Episoden in den Heimkinos! Wir verlosen zwei DVDs. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über die Serie:

1940: Als Veteran des Ersten Weltkriegs strebt Detective Chief Superintendent Foyle (Michael Kitchen) an, seinen Wehrdienst auch während des Zweiten Weltkriegs zu leisten. Seine Anträge werden jedoch wiederholt abgelehnt, mit der Begründung, dass die örtliche Polizei auf erfahrene Ermittler wie ihn angewiesen sei. Seine Aufgabe im Inland zu akzeptieren, während Tausende im Krieg sterben, stellt für Foyle jedoch ein moralisches Dilemma dar. Frustriert kehrt er in die malerische Küstenstadt Hastings zurück, wo sich schnell zeigt, wie dringend seine besonderen Fähigkeiten als Detective benötigt werden. Ihm wird die redselige und temperamentvolle Fahrerin Samantha Stewart zugeteilt, von der er zunächst alles andere als angetan ist. Doch Foyle arrangiert sich schnell mit der Situation und findet in Sam nach kurzer Zeit eine loyale Assistentin. Auch Detective Sergeant Paul Milner, ein Kriegsveteran, der im Kampf sein Bein verlor, zählt bald zu seinen engsten Vertrauten. Gemeinsam kämpfen sie gegen Verbrechen, die das Schicksal einer ganzen Nation beeinflussen könnten, denn die Polizeiarbeit wird in dieser Zeit zunehmend zu einem Drahtseilakt.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Inspector Foyle" verlosen wir zwei DVDs der ersten Staffel.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 26. November 2023.

Teilnahmebedingungen