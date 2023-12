Zum Heimkinostart am 07. Dezember 2023 verlosen wir drei Blu-rays

Versailles steht in dem opulenten Cannes-Eröffnungsfilm "Jeanne Du Barry - Die Favoritin des Königs" Kopf. Mit Maïwenn erstrahlt französische Frauenpower auf dem Regiestuhl und vor der Kamera, während Johnny Depp als Ludwig XV. unter Schminke, Puder und Perücke eine darstellerische Glanzleistung bietet. Eine adelige Amour Fou um Mätressen, Macht und Intrigen in verschwenderischer Ausstattung, Kostümen aus dem Hause Chanel und vor kolossaler Kulisse. Entlarvend, vergnüglich und bezaubernd zugleich!



Über den Film:

Jeanne Vaubernier (Maïwenn), eine ehrgeizige und gesellschaftlich aufstrebende Bürgerliche, nutzt geschickt ihre betörenden Reize, um ihren bescheidenen Verhältnissen zu entkommen. Ihr Liebhaber, der wohlhabende Graf du Barry, der beträchtlich von Jeannes lukrativen Liebesabenteuern profitiert, möchte sie dem König vorstellen. Zwischen Ludwig XV (Johnny Depp) und Jeanne entbrennt nicht nur eine leidenschaftliche Liebe auf den ersten Blick, sondern es entwickelt sich eine tiefe Zuneigung. Als offizielle Favoritin des Königs zieht Jeanne gegen alle Regeln des Anstands und der Etikette nach Versailles, wo ihre Ankunft den gesamten Hof in Aufruhr versetzt.

Der bildgewaltige Film "Jeanne Du Barry - Die Favoritin des Königs" von und mit Maïwenn, Johnny Depp sowie Pierre Richard, präsentiert eine verführerische Geschichte am Hofe von König Ludwig XV: Liebe, Lügen und Leidenschaft. Unter der Leitung des Kostümbildners Jürgen Doering verwandelt sich Maïwenn in die faszinierende Jeanne du Barry in einer Reihe von überarbeiteten Stücken aus den vergangenen Haute-Couture-Kollektionen des Hauses Chanel als Hommage an Karl Lagerfeld. In der Rolle der jungen Marie-Antoinette ist die Hamburgerin Pauline Pollmann zu sehen.

