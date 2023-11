jerks. - Staffel 5

Zum Heimkinostart am 03. November 2023 verlosen wir drei DVDs der fünften Staffel

Ab dem 03. November 2023 sind Christian Ulmen und Fahri Yardım in den finalen Folgen der Comedyserie "jerks." zu sehen! Die fünfte und letzte Staffel bringt die Geschichte der chaotischen Freunde zu einem Abschluss und beleuchtet dabei auch deren Vergangenheit und Zukunft. Zum Heimkinostart verlosen wir drei DVDs der fünften Staffel. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über die Serie:

Fahri und Christian sind von Zweifeln geplagt: Ob in ihrer Männlichkeitspose oder wenn es um Frauen geht. Für Christian scheint die aufgewärmte Beziehung mit Collien doch nicht das Wahre zu sein. Fahri setzt mal wieder eine neue Liebelei in den Sand und fängt an, nicht nur sein öffentliches Image, sondern auch seine sexuelle Neigung in Frage zu stellen. Ist er vielleicht doch nicht nur zu einem Geschlecht hingezogen? Ein Blick in die Kindheit der beiden eröffnet neue Erklärungen, Erkenntnisse, gar Beweise, warum sie so wurden wie sie sind. Vor allem wird klar, sie sind und bleiben Freunde - oder vielleicht doch nicht? Eine Offenbarung eines Kindheitsgeheimnisses wird zur härtesten Bewährungsprobe ihrer Freundschaft.

