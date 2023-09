Zum Heimkinostart am 15. September 2023 verlosen wir drei DVDs

Mit dem spektakulären, brutal inszenierten Action-Kracher "John Wick: Kapitel 4" kehrt Keanu Reeves als legendärer Auftragskiller John Wick mit einer Story zurück, die bis zur letzten Sekunde spannend bleibt!



Über den Film:

Aus Rache an der Hohen Kammer bringt John Wick in der Wüste von Jordanien ihren Ältesten um - und heizt die Hetzjagd auf ihn damit weiter gefährlich an. Seine Tat ruft mit Marquis Vincent de Gramont einen neuen mächtigen Widersacher auf den Plan, der nicht nur John Wicks Verbündete gnadenlos hinrichtet, sondern mithilfe von Erpressung auch alte Freunde gezielt gegen ihn richtet. John Wick muss einen Weg finden, den Marquis auszuschalten. Dabei führt ihn der Kampf um sein Überleben von New York, über Osaka und Berlin bis nach Paris.

