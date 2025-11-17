Jutebeutel für "Babettes Fest"

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Babettes Fest
Babettes Fest
Von Agentur (Gewinnspiel)
Für den Filmklassiker und Oscarpreisträger "Babettes Fest" verlosen wir zwei Jutebeutel

"Babettes Fest" (Originaltitel: Babettes gæstebud) ist ein dänischer Spielfilm von Gabriel Axel aus dem Jahr 1987, basierend auf einer Novelle von Karen Blixen (alias Tania Blixen). Der Film gewann 1988 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film und gilt als Klassiker des europäischen Kino. Für den Filmklassiker verlosen wir zwei Jutebeutel. Einfach unsere Preisfragen lösen und gewinnen! 

 

Über den Film:

 

Im 19. Jahrhundert leben die beiden älteren Schwestern Martine und Filippa in einem kleinen pietistischen Fischerdorf in Jütland, Dänemark. Sie führen ein strenges, religiöses Leben und widmen sich der Erinnerung an ihren verstorbenen Vater. Eines Tages kommt die Französin Babette Hersant, die aus Paris geflohen ist, mit einem Empfehlungsschreiben ins Dorf. Sie wird als Haushälterin aufgenommen und bleibt viele Jahre bei den Schwestern. Nach langer Zeit gewinnt Babette in der Lotterie eine große Summe Geld. Statt das Dorf zu verlassen oder ein neues Leben zu beginnen, entscheidet sie sich, den Dorfbewohnern ein opulentes französisches Festmahl zu bereiten. Die strenggläubige Gemeinschaft ist zunächst skeptisch, da sie Luxus und Genuss ablehnt. Doch während des Festes erleben die Gäste eine tiefe Verwandlung: alte Konflikte lösen sich, Versöhnung und Freude breiten sich aus. Das Mahl wird zu einem Symbol für Großzügigkeit, Kunst und Lebensfreude. Am Ende offenbart Babette, dass sie all ihr Geld für dieses Fest ausgegeben hat - ein Geschenk, das die Dorfgemeinschaft für immer verändert.

Gewinnspiel

Zum Kinohit "Babettes Fest" verlosen wir zwei Jutebeutel.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 5. Dezember 2025.

Teilnahmebedingungen

