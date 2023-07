Zur Veröffentlichung am 14. Juli 2023 verlosen wir drei CDs

Ein KIDZ BOP Album im Jahr ist einfach nicht genug! Und damit die Non-Stop-Pop-Party auch im Sommer weitergehen kann, liefert "KIDZ BOP 2023 Vol. 2" den passenden Soundtrack für ausgelassene Urlaubsstimmung! Zur Veröffentlichung am 14. Juli 2023 verlosen wir drei CDs. Einfach unsere Preisfragen lösen und gewinnen!



Über den Inhalt:

Mit "KIDZ BOP 2023 Vol. 2" gehen 22 Megahits an den Start. Die komplette Tracklist ist vollgepackt mit den größten Hits von heute, gesungen von Kids für Kids. Die KIDZ BOP Kids haben unter anderem "Flowers", "Sehnsucht", "Miss You", "Made You Look" und viele Songs mehr im Gepäck!

Aus Deutschland sind Amalia, Destiny und Nico im Alter zwischen 11 und 13 Jahren dabei, die sich schon riesig freuen, das neue Album ab dem 14. Juli 2023 präsentieren zu können. Einen tollen Vorgeschmack auf das neue Album bietet das Video zu "Sehnsucht", welches am 23. Juni 2023 auf YouTube Premiere gefeiert hat.

