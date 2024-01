Zur Veröffentlichung am 19. Januar 2024 verlosen wir drei CDs

Ab dem 19. Januar 2024 meldet sich KIDZ BOP, die Kindermusikmarke Nr. 1, zurück und liefert mit den 22 Liedern ihres brandneuen Albums "KIDZ BOP 2024" den optimalen Soundtrack zum Feiern, Mitsingen und Tanzen!



Über den Inhalt:

Wie gewohnt versammeln die KIDZ BOP Kids die größten Hits, gesungen von Kids für Kids, auf einem Album. 22 Songs haben sie diesmal im Gepäck, darunter etliche nationale Megahits, wie "Komet", "Breaking Your Heart", "Mangos Mit Chili" und "Zukunft Pink", aber auch internationale Blockbuster, unter anderem "Dance The Night", "Karma" und "Cruel Summer". Zudem sollen auch die Eltern von einigen der größten Hits profitieren können und zusammen mit ihren Kindern Spaß an dem Album und der Musik haben.

Alle Fans können mit den KIDZ BOP Kids zu den Songs des neuen Albums und allen anderen Hits auf ihrem KIDZ BOP YouTube Kanal mitsingen und tanzen.

