Kinofreikarten von "Kung Fu in Rome"

Zum Kinostart am 11. September 2025 verlosen wir 2x2 Kinogutscheine

Wenn Kung Fu-Action auf die Mafia trifft: Ab dem 11. September 2025 erscheint der Film "Kung Fu in Rome" in den deutschen Kinos. Passend zur Veröffentlichung verlosen wir 2x2 Kinogutscheine. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Film:

Eine furchtlose, temperamentvolle Chinesin namens Mae reist nach Rom und findet heraus, dass ihre ältere Schwester verschwunden ist. Mae ist das zweite Kind einer armen chinesischen Familie, die während der Ein-Kind-Politik Chinas aufwuchs und ihre ganze Kindheit im Verborgenen leben musste. Um die hohe Geldstrafe zu bezahlen, die notwendig war, um Mae zu einer legalen Bürgerin zu machen, zog ihre Schwester nach Italien, um zu arbeiten - und ist nun spurlos verschwunden. Maes Suche führt sie schnell in eine zwielichtige Unterwelt ...

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Kung Fu in Rome" verlosen wir 2x2 Kinogutscheine.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 14. September 2025.

Teilnahmebedingungen