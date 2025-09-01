Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kung Fu in Rome
Kung Fu in Rome
Gewinnspiele
Kinofreikarten von "Kung Fu in Rome"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Kinostart am 11. September 2025 verlosen wir 2x2 Kinogutscheine

Wenn Kung Fu-Action auf die Mafia trifft: Ab dem 11. September 2025 erscheint der Film "Kung Fu in Rome" in den deutschen Kinos. Passend zur Veröffentlichung verlosen wir 2x2 Kinogutscheine. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

 

Über den Film:

Eine furchtlose, temperamentvolle Chinesin namens Mae reist nach Rom und findet heraus, dass ihre ältere Schwester verschwunden ist. Mae ist das zweite Kind einer armen chinesischen Familie, die während der Ein-Kind-Politik Chinas aufwuchs und ihre ganze Kindheit im Verborgenen leben musste. Um die hohe Geldstrafe zu bezahlen, die notwendig war, um Mae zu einer legalen Bürgerin zu machen, zog ihre Schwester nach Italien, um zu arbeiten - und ist nun spurlos verschwunden. Maes Suche führt sie schnell in eine zwielichtige Unterwelt ...

 

 

 

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Kung Fu in Rome" verlosen wir 2x2 Kinogutscheine.

Jetzt mitspielen!

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 14. September 2025.

Teilnahmebedingungen

22.08.2025
2 min.
Caught Stealing
Caught Stealing
Zum Kinostart am 28. August 2025 verlosen wir 3x2 Kinofreikarten
Agentur (Gewinnspiel)
15:39 Uhr
1 min.
Mülsen: Mann mit Alkohol am Steuer erwischt
52-Jähriger in Mülsen von Polizei gestoppt.
Betrunken und ohne Führerschein unterwegs: In der Schulstraße stoppte die Polizei am Montagabend einen 52-jährigen Motorrollerfahrer.
Sophia Kunkel
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
28.08.2025
1 min.
DVDs von "Ellis Staffel 1"
Ellis Staffel 1
Zum Heimkinostart am 29. August 2025 verlosen wir zwei DVDs
Agentur (Gewinnspiel)
15:37 Uhr
3 min.
Kein Investor in Sicht: Über 500 Mitarbeiter bei Meyer Burger entlassen
Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal.
Im Insolvenzverfahren des Solarherstellers gibt es keine Fortschritte. In Hohenstein-Ernstthal und auch in Sachsen-Anhalt wurde jetzt der Betrieb eingestellt.
Oliver Hach
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
