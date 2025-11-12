Kinogutscheine zum Kinostart von "Keeper"

Zum Kinostart von "Keeper" am 20. November verlosen wir 2x2 Kinogutscheine

"Keeper" erzählt die Geschichte einer Frau, die in einer einsamen Hütte mit den Geistern der Vergangenheit und ihren eigenen Ängsten konfrontiert wird - ein klassisches Cabin-Horror-Szenario, inszeniert mit Perkins' typischer Handschrift. "Keeper" reiht sich in die Reihe atmosphärischer Horrorfilme von Osgood Perkins ein, der für seine subtilen, psychologisch dichten Geschichten bekannt ist.

Über den Film:

Liz und Malcolm verbringen ihr Jubiläum in einer abgelegenen Waldhütte. Die romantische Idylle scheint perfekt - bis Malcolm unerwartet in die Stadt zurückkehren muss und Liz allein bleibt. Was zunächst wie ein ruhiger Abend in der Natur wirkt, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum: Liz spürt eine dunkle Präsenz, die im Haus lauert und die geheimnisvolle Vergangenheit der Hütte offenbart. Je länger sie allein ist, desto stärker verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn.

"Keeper" entfaltet sich als intensiver Horror-Thriller, der Isolation, psychologische Spannung und übernatürliche Elemente miteinander verwebt. Osgood Perkins setzt dabei weniger auf schnelle Schockmomente, sondern auf eine bedrohliche Atmosphäre, die sich stetig verdichtet und die Zuschauer in den Bann zieht.

Gewinnspiel

Gewinnspiel läuft bis zum 20. November 2025.

