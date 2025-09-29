Kinotickets für "After the Hunt"

Zum Kinostart am 16. Oktober 2025 verlosen wir 3x2 Kinofreikarten

Der außergewöhnliche und spannende Psychothriller "After the Hunt" mit Julia Roberts in der Hauptrolle als College-Professorin, die an einem persönlichen und beruflichen Scheideweg steht, erscheint am 16. Oktober in den deutschen Kinos. Passend zum Kinostart verlosen wir 3x2 Kinofreikarten. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Film:

"After the Hunt" ist ein fesselnder Thriller über eine College-Professorin, die an einem persönlichen und beruflichen Scheideweg steht. Als ihre Muster-Studentin einen ihrer Kollegen beschuldigt, droht ein dunkles Geheimnis aus ihrer eigenen Vergangenheit ans Licht zu kommen. Aus der Feder von Nora Garrett.

Erschaffen vom visionären Regisseur Luca Guadagnino überzeugt der Film mit einem Ensemble um Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Julia Roberts, Chloë Sevigny und Michael Stuhlbarg.

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "After the Hunt" verlosen wir 3x2 Kinotickets.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 19. Oktober 2025.

Teilnahmebedingungen