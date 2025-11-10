Kinotickets für "Charlie und die Schokoladenfabrik"

Mit dem Film "Charlie und die Schokoladenfabrik" kehrt am 02. Dezember ein Filmklassiker zurück auf die große Leinwand . Unter der Regie des gefeierten Ausnahmeregisseurs entführt die fantasievolle Verfilmung das Publikum in die zuckersüße Traumwelt eines exzentrischen Schokoladenfabrikanten.

Über den Film:

Wonka, selbst in höchst skurrilen Familienverhältnissen groß geworden, startet ein weltweites Gewinnspiel, um einen Erben für sein Schokoladenimperium zu finden. Fünf glückliche Gewinner, darunter auch der kleine Charlie, der mit seiner verarmten Familie im Schatten von Wonkas wundersamer Fabrik wohnt, erhalten durch "Goldene Tickets", die sie in ihren Wonka-Schokoladenriegeln finden, die einmalige Chance zu einer Führung durch die legendäre Schokoladenfabrik, die seit 15 Jahren kein Fremder mehr betreten hat. Von den erstaunlichen Erlebnissen völlig überwältigt, dringt Charlie immer tiefer in Wonkas fantastisch süßes Reich ein...

Gewinnspiel läuft bis zum 25. November 2025.

