Das Verschwinden des Josef Mengele
Das Verschwinden des Josef Mengele
Kinotickets für "Das Verschwinden des Josef Mengele"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Kinostart am 23. Oktober 2025 verlosen wir 2x2 Kinogutscheine

"Das Verschwinden des Josef Mengele" basiert auf dem preisgekrönten Roman von Olivier Guez und zeichnet ein schonungsloses Bild von Ideologie, Verdrängung, Verantwortung und einer Gesellschaft im Schatten ihrer Vergangenheit. Zum deutschlandweiten Kinostart am 23. Oktober 2025 verlosen wir 2x2 Kinogutscheine. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

 

Über den Film:

Buenos Aires, 1956. Unter dem Namen Gregor lebt Josef Mengele, der ehemalige KZ-Arzt von Auschwitz, im Exil. Unterstützt durch ein Netzwerk aus Sympathisanten und finanziert von seiner Familie, gelingt es ihm über Jahre hinweg, der internationalen Justiz zu entkommen. Der Film folgt Mengeles Fluchtweg von Argentinien über Paraguay bis nach Brasilien, wo er zuletzt unter falscher Identität in São Paulo lebt. Er ist gealtert, einsam, krank. Als ihn sein erwachsener Sohn Rolf aufspürt, kommt es zu einem letzten, stummen Aufeinandertreffen zwischen den Generationen.

 

 

Zum Kinostart von "Das Verschwinden des Josef Mengele" verlosen wir 2x2 Kinotickets.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 09. November 2025.

Teilnahmebedingungen

 

