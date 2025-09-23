Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sie leben
Sie leben Bild: Copyright © 1988 STUDIOCANAL S.A.S. All Rights Reserved.
Sie leben
Sie leben Bild: Copyright © 1988 STUDIOCANAL S.A.S. All Rights Reserved.
Gewinnspiele
Kinotickets für "Sie leben"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für das Best of Cinema-Event am 07. Oktober 2025 verlosen wir zwei Kinotickets

Mit "Sie leben" steht ein weiteres Highlight der Best of Cinema-Reihe in den Startlöchern, das über die Jahre zu einem absoluten Kultfilm avancierte. Diesmal stellt sich die Frage, wer die Kontrolle übernimmt: Mensch oder Alien? Passend zum Kino-Eventtag am 07. Oktober 2025 verlosen wir zwei Kinotickets. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

 

Über den Film:

Außerirdische haben die Erde besetzt. Sie benehmen sich ganz normal und sind optisch nicht von Menschen zu unterscheiden. Nur durch eine Spezialbrille betrachtet, erkennt man ihr wahres Gesicht. Der Gelegenheitsarbeiter John Nada findet eine solche Brille und ist schockiert: Alles deutet auf eine lang geplante Invasion hin, denn Millionen von Aliens bevölkern bereits die Erde. Um den Planeten ungestört ausbeuten zu können, haben sie die Menschen in Hypnose versetzt. Kaum einer kann sich ihrer Gehirnwäsche entziehen. Als sich John einer Untergrundbewegung anschließt, um das Hauptquartier der Wesen zu zerstören, wird er entdeckt. Jetzt machen die Fremden unbarmherzig Jagd auf ihn...

 

 

Gewinnspiel

Für das Best of Cinema-Event von "Sie leben" am 07. Oktober 2025 verlosen wir zwei Kinotickets.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 29. September 2025.

Teilnahmebedingungen

   

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
5 min.
Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst
Die Amateurboxer Daniel Bertz (r) gewinnt für Thüringen gegen Hasan Arli für Nürnberg bei dem Show-Boxkampf.
Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Stefan Hantzschmann, dpa
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
08.09.2025
1 min.
Eine Blu-ray und eine DVD von "Elio"
Elio
Zum Heimkinostart am 19. September 2025 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD
Agentur (Gewinnspiel)
22.09.2025
2 min.
DVDs von "Hundslinger Hochzeit"
Hundslinger Hochzeit
Zum Heimkinostart am 02. Oktober 2025 verlosen wir drei DVDs
Agentur (Gewinnspiel)
Mehr Artikel