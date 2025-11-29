Kinotickets für "Sorry, Baby"

Zum Kinostart von "Sorry, Baby" am 18. Dezember 2025 verlosen wir 2x2 Kinoticktes

"Sorry, Baby" ist das kraftvolle Spielfilmdebüt von Eva Victor - eine kluge und zärtliche Geschichte über Heilung, Freundschaft und stille Selbstbehauptung. Eva Victor brilliert in ihrem beeindruckenden Debüt auch gleich als Dreifach-Talent: Autorin, Regisseurin und Hauptdarstellerin. Zum Kinostart am 18. Dezember 2025 verlosen wir 2x2 Kinotickets.

Über den Film:

Agnes, eine junge Literaturprofessorin in Neuengland, wird nach einem traumatischen Erlebnis aus der Bahn geworfen. Während ihr Umfeld zur Tagesordnung übergeht, kämpft sie mit dem Gefühl, festzustecken. In fünf Kapiteln und über mehrere Jahre hinweg begleitet der Film ihren Weg zurück zu sich selbst - getragen von scharfem Humor und der bedingungslosen Unterstützung ihrer besten Freundin. In ruhigen Bildern und mit feinem Gespür für Zwischentöne erzählt "Sorry, Baby" von der Suche nach Orientierung, wenn das eigene Leben aus den Fugen gerät und von der unermesslichen Kraft von Freundschaft. Ein tröstlicher Film, der lange nachwirkt.

Zum Kinostart am 12. Dezember 2025 von "Sorry, Baby" verlosen wir 2x2 Kinotickets.

