Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sorry, Baby
Sorry, Baby Bild: © FilmPressKit online
Sorry, Baby
Sorry, Baby Bild: © FilmPressKit online
Gewinnspiele
Kinotickets für "Sorry, Baby"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Kinostart von "Sorry, Baby" am 18. Dezember 2025 verlosen wir 2x2 Kinoticktes

"Sorry, Baby" ist das kraftvolle Spielfilmdebüt von Eva Victor - eine kluge und zärtliche Geschichte über Heilung, Freundschaft und stille Selbstbehauptung. Eva Victor brilliert in ihrem beeindruckenden Debüt auch gleich als Dreifach-Talent: Autorin, Regisseurin und Hauptdarstellerin. Zum Kinostart am 18. Dezember 2025 verlosen wir 2x2 Kinotickets. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen!

 

Über den Film:

Agnes, eine junge Literaturprofessorin in Neuengland, wird nach einem traumatischen Erlebnis aus der Bahn geworfen. Während ihr Umfeld zur Tagesordnung übergeht, kämpft sie mit dem Gefühl, festzustecken. In fünf Kapiteln und über mehrere Jahre hinweg begleitet der Film ihren Weg zurück zu sich selbst - getragen von scharfem Humor und der bedingungslosen Unterstützung ihrer besten Freundin. In ruhigen Bildern und mit feinem Gespür für Zwischentöne erzählt "Sorry, Baby"  von der Suche nach Orientierung, wenn das eigene Leben aus den Fugen gerät und von der unermesslichen Kraft von Freundschaft. Ein tröstlicher Film, der lange nachwirkt. 

 

 

Gewinnspiel

Zum Kinostart am 12. Dezember 2025 von "Sorry, Baby" verlosen wir 2x2 Kinotickets.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 10. Dezember 2025

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.11.2025
2 min.
Gewinne Kinotickets für "ZONE 3"
ZONE 3
Zum Kinostart am 27. November von "ZONE 3" verlosen wir 2x2 Kinotickets
Agentur (Gewinnspiel)
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
03.12.2025
2 min.
Gewinne Kinotickets für "Herz aus Eis"
Herz aus Eis
Zum Kinostart am 18.Dezember 2025 verlosen wir 3x2 Kinotickets für "Herz aus Eis"
Agentur (Gewinnspiel)
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
Mehr Artikel