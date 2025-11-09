Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
The Running Man
The Running Man Bild: © Paramount Pictures
The Running Man
The Running Man Bild: © Paramount Pictures
Gewinnspiele
Kinotickets für "The Running Man"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Kinostart am 13. November 2025 verlosen wir 2x2 Kinotickets

Der Film "The Running Man" basiert lose auf dem Roman Menschenjagd von Stephen King und wurde von Regisseur Edgar Wright neu interpretiert. Die zentrale Handlung dreht sich um eine gnadenlose Reality-Show namens The Running Man. Passend zum Kinostart verlosen wir 2x2 Kinofreikarten. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

 

Über den Film:

In einer nahen Zukunft, ist The Running Man die meistgesehene Show im Fernsehen. Ein tödlicher Wettbewerb, in dem die Mitspieler, die man Runner nennt, 30 Tage lang überleben müssen, während sie von Profikillern gejagt werden. Dabei wird jede ihrer Bewegungen einem blutrünstigen Publikum live übertragen. Jeder Tag, den sie durchhalten, wird mit mehr Geld belohnt. Ben Richards (Glen Powell) stammt aus der Arbeiterklasse und versucht verzweifelt, seine kranke Tochter zu retten. Daher lässt er sich von Dan Killian (Josh Brolin), dem charmanten, aber rücksichtslosen Produzenten der Show, als letzte Hoffnung überreden, bei dem Spiel mitzumachen. Bens Trotz, Instinkte und Mut machen ihn bald unerwartet zum Fan-Favoriten - und zu einer Bedrohung für das gesamte System. Während die Einschaltquoten durch die Decke gehen, steigt auch die Gefahr und Ben muss nicht nur die Jäger überlisten, sondern auch eine ganze Nation, die süchtig danach ist, ihn scheitern zu sehen.

 

 

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "The Running Man" am 13. November verlosen wir 2x2 Kinotickets

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 23. November 2025.

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:12 Uhr
4 min.
Polanski vor Beförderung - "Wenn Rouven sprechen will ..."
Borussia feiert den ersten Heimsieg der Saison.
Drei Siege, Derby-Triumph und ein entspannter Polanski: Wie Gladbachs Coach das Team formt und warum der Sportchef jetzt zum Gespräch bittet.
Morten Ritter, dpa
13:15 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Kommune erhöht Hundesteuer
In Thalheim wird die Hundesteuer erhöht. Dies wurde seit 2001 nicht mehr getan.
Hundehalter werden in Thalheim stärker zur Kasse gebeten. Doch es gibt auch Steuerbefreiungen. Welche?
Jan Oechsner
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
20.10.2025
2 min.
Kinotickets für "Das Verschwinden des Josef Mengele"
Das Verschwinden des Josef Mengele
Zum Kinostart am 23. Oktober 2025 verlosen wir 2x2 Kinogutscheine
Agentur (Gewinnspiel)
07.11.2025
1 min.
Kinotickets für "Die My Love"
Die My Love
Zum Kinostart am 13. November 2025 verlosen wir 2x2 Kinofreikarten
Agentur (Gewinnspiel)
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
Mehr Artikel